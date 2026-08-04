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Большинство мигрантов, незаконно проникших в Сеуту, уже возвратили - РИА Новости, 04.08.2026
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15:30 04.08.2026
Большинство мигрантов, незаконно проникших в Сеуту, уже возвратили

Совет ЕС: миграционный кризис не распространился на материковую часть Испании

© REUTERS / Pedro NunesМигранты в городе Сеута, Испания
Мигранты в городе Сеута, Испания - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
Мигранты в городе Сеута, Испания. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подавляющее большинство мигрантов, незаконно проникших в испанский анклав Сеута, были возвращены.
  • Признаков распространения миграционного кризиса на материковую часть Испании или другие страны Евросоюза нет.
  • Министры стран ЕС и государств Шенгенской зоны заявили о необходимости усилить защиту внешних границ Евросоюза и продолжить борьбу с сетями нелегальной перевозки мигрантов.
БРЮССЕЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Подавляющее большинство мигрантов, незаконно проникших в испанский анклав Сеута, уже возвращены, а признаков распространения миграционного кризиса на материковую часть Испании или другие страны Евросоюза нет, сообщил Совет ЕС.
"Последняя информация, полученная от испанских властей и Еврокомиссии, свидетельствует, что подавляющее большинство людей, незаконно пересекших границу, были возвращены, и дальнейшего перемещения на материковую часть Испании или в другие государства-члены не произошло", - говорится в заявлении Совета ЕС по итогам экстренной видеоконференции министров внутренних дел.
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Министры стран ЕС и государств Шенгенской зоны выразили солидарность с Испанией, отметив оперативные действия испанских властей по урегулированию ситуации в Сеуте. Они также выразили соболезнования в связи с гибелью людей при попытках пересечь границу.
По итогам встречи участники заявили о необходимости усилить защиту внешних границ Евросоюза, продолжить борьбу с сетями нелегальной перевозки мигрантов, повысить эффективность возвращения нелегальных мигрантов, укреплять сотрудничество с третьими странами и совершенствовать системы раннего предупреждения.
Особое внимание министры также уделили вопросам обмена информацией. В заявлении отмечается необходимость развивать механизмы мониторинга, включая системы раннего предупреждения, анализ информации до прибытия мигрантов к границам ЕС и мониторинг социальных сетей.
Кроме того, Совет ЕС призвал усилить координацию информационной политики во время подобных кризисов. По мнению министров, коммуникация должна быть более согласованной, в том числе "для противодействия злонамеренным внешним субъектам, занимающимся иностранными информационными манипуляциями и вмешательством".
Экстренная видеоконференция министров внутренних дел была созвана после массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута на прошлой неделе. Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме премьер-министру Испании Педро Санчесу заявила, что действия испанских и марокканских властей позволили не допустить дальнейшего распространения кризиса, однако подчеркнула необходимость дальнейшего укрепления внешних границ Евросоюза, в том числе с использованием физических барьеров.
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