Большинство мигрантов, незаконно проникших в Сеуту, уже возвратили

Краткий пересказ от РИА ИИ Подавляющее большинство мигрантов, незаконно проникших в испанский анклав Сеута, были возвращены.

Признаков распространения миграционного кризиса на материковую часть Испании или другие страны Евросоюза нет.

Министры стран ЕС и государств Шенгенской зоны заявили о необходимости усилить защиту внешних границ Евросоюза и продолжить борьбу с сетями нелегальной перевозки мигрантов.

БРЮССЕЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Подавляющее большинство мигрантов, незаконно проникших в испанский анклав Сеута, уже возвращены, а признаков распространения миграционного кризиса на материковую часть Испании или другие страны Евросоюза нет, сообщил Подавляющее большинство мигрантов, незаконно проникших в испанский анклав Сеута, уже возвращены, а признаков распространения миграционного кризиса на материковую часть Испании или другие страны Евросоюза нет, сообщил Совет ЕС

"Последняя информация, полученная от испанских властей и Еврокомиссии , свидетельствует, что подавляющее большинство людей, незаконно пересекших границу, были возвращены, и дальнейшего перемещения на материковую часть Испании или в другие государства-члены не произошло", - говорится в заявлении Совета ЕС по итогам экстренной видеоконференции министров внутренних дел.

Министры стран ЕС и государств Шенгенской зоны выразили солидарность с Испанией, отметив оперативные действия испанских властей по урегулированию ситуации в Сеуте. Они также выразили соболезнования в связи с гибелью людей при попытках пересечь границу.

По итогам встречи участники заявили о необходимости усилить защиту внешних границ Евросоюза, продолжить борьбу с сетями нелегальной перевозки мигрантов, повысить эффективность возвращения нелегальных мигрантов, укреплять сотрудничество с третьими странами и совершенствовать системы раннего предупреждения.

Особое внимание министры также уделили вопросам обмена информацией. В заявлении отмечается необходимость развивать механизмы мониторинга, включая системы раннего предупреждения, анализ информации до прибытия мигрантов к границам ЕС и мониторинг социальных сетей.

Кроме того, Совет ЕС призвал усилить координацию информационной политики во время подобных кризисов. По мнению министров, коммуникация должна быть более согласованной, в том числе "для противодействия злонамеренным внешним субъектам, занимающимся иностранными информационными манипуляциями и вмешательством".