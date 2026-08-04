Экс-игрок "Динамо" Сазонов перешел в "Хетафе"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саба Сазонов перешел из итальянского "Торино" в испанский "Хетафе".
- За прошедший сезон футболист не сыграл ни в одном матче в составе "Торино".
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший футболист московского "Динамо" Саба Сазонов перешел из итальянского "Торино" в испанский "Хетафе", сообщается на сайте команды Ла Лиги.
В РПЛ Сазонов выступал в составе московского "Динамо" с 2022 по 2023 год, после чего перешел в "Торино", откуда в сезоне-2024/25 отправился в аренду в "Эмполи".
В составе "бело-голубых" он отыграл 44 матча и забил один мяч. В чемпионате Италии Сазонов провел 13 матчей, проведя на поле суммарно 350 минут. Также в его активе три матча в составе сборной Грузии.