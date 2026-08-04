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Экс-игрок "Динамо" Сазонов перешел в "Хетафе" - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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14:47 04.08.2026 (обновлено: 14:51 04.08.2026)
Экс-игрок "Динамо" Сазонов перешел в "Хетафе"

Экс-футболист московского "Динамо" Саба Сазонов стал игроком испанского "Хетафе"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСаба Сазонов
Саба Сазонов - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Саба Сазонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саба Сазонов перешел из итальянского "Торино" в испанский "Хетафе".
  • За прошедший сезон футболист не сыграл ни в одном матче в составе "Торино".
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший футболист московского "Динамо" Саба Сазонов перешел из итальянского "Торино" в испанский "Хетафе", сообщается на сайте команды Ла Лиги.
Срок контракта с 24-летним защитником не сообщается. За прошедший сезон уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник академии "Зенита" не сыграл ни в одном матче в составе "Торино".
В РПЛ Сазонов выступал в составе московского "Динамо" с 2022 по 2023 год, после чего перешел в "Торино", откуда в сезоне-2024/25 отправился в аренду в "Эмполи".
В составе "бело-голубых" он отыграл 44 матча и забил один мяч. В чемпионате Италии Сазонов провел 13 матчей, проведя на поле суммарно 350 минут. Также в его активе три матча в составе сборной Грузии.
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