"Ростов" разгромил "Акрон" в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Ростов" на выезде разгромил тольяттинский "Акрон" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

В следующем туре группового этапа "Акрон" 18 августа на выезде сыграет против столичного ЦСКА, "Ростов" в тот же день примет московский "Локомотив".