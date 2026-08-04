"Ростов" разгромил "Акрон" в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФК «Ростов» разгромил тольяттинский «Акрон» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу со счетом 4:0.
- Следующий матч «Акрон» проведет 18 августа против ЦСКА, а «Ростов» в тот же день сыграет против «Локомотива».
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Ростов" на выезде разгромил тольяттинский "Акрон" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча группы D прошла в Самаре и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Отличились Олакунле Олусегун (4-я минута), Ярослав Михайлов (7), Имран Азнауров (50) и Данила Прохин (65).
В следующем туре группового этапа "Акрон" 18 августа на выезде сыграет против столичного ЦСКА, "Ростов" в тот же день примет московский "Локомотив".