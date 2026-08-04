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"Ростов" разгромил "Акрон" в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
18:13 04.08.2026
"Ростов" разгромил "Акрон" в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России

"Ростов" разгромил "Акрон" на групповом этапе пути РПЛ Кубка России

© РИА Новости / Александр ВильфЭпизод из матча "Спартак" - "Ростов"
Эпизод из матча Спартак - Ростов - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФК «Ростов» разгромил тольяттинский «Акрон» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу со счетом 4:0.
  • Следующий матч «Акрон» проведет 18 августа против ЦСКА, а «Ростов» в тот же день сыграет против «Локомотива».
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Ростов" на выезде разгромил тольяттинский "Акрон" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча группы D прошла в Самаре и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Отличились Олакунле Олусегун (4-я минута), Ярослав Михайлов (7), Имран Азнауров (50) и Данила Прохин (65).
В следующем туре группового этапа "Акрон" 18 августа на выезде сыграет против столичного ЦСКА, "Ростов" в тот же день примет московский "Локомотив".
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