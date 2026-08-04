Вратарь сборной Норвегии перешел в "Лейпциг"

Нюланн на протяжении карьеры выступал в норвежском "Мольде", немецком "Ингольштадте", английских клубах "Астон Вилла", "Норвич", "Борнмут" и "Рединг". Также в его активе 76 матчей в составе сборной Норвегии, вместе с которой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2026 года, сыграв пять матчей турнира.