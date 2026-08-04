Вратарь сборной Норвегии перешел в "Лейпциг"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь сборной Норвегии по футболу Эрьян Нюланн стал игроком немецкого клуба "Лейпциг".
- Контракт 35-летнего вратаря с немецким клубом рассчитан до 2028 года.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вратарь сборной Норвегии по футболу Эрьян Нюланн стал игроком немецкого "Лейпцига", сообщается на сайте клуба Бундеслиги.
Контракт 35-летнего вратаря с немецким клубом рассчитан до 2028 года. Нюланн уже выступал в составе команды с 2022 по 2023 год, откуда перешел в испанскую "Севилью", за которую играл до окончания сезона-2025/26.
"Когда появилась возможность вернуться в "Лейпциг", мне не пришлось долго раздумывать. У меня много положительных воспоминаний с клубом, и я очень рад встрече с ним снова. С тех пор я получил много ценного опыта в Испании. Чемпионат мира с Норвегией стал особенным событием, которое еще раз показало мне, какое удовольствие я получаю от больших матчей и ежедневных соревнований. Эту энергию я хочу сейчас взять с собой в Лейпциг", - заявил Нюланн.
Нюланн на протяжении карьеры выступал в норвежском "Мольде", немецком "Ингольштадте", английских клубах "Астон Вилла", "Норвич", "Борнмут" и "Рединг". Также в его активе 76 матчей в составе сборной Норвегии, вместе с которой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2026 года, сыграв пять матчей турнира.