"Буде-Глимт" Хайкина сыграл вничью с "Юнионом" в первом матче отбора ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Норвежский «Буде-Глимт» сыграл вничью с бельгийским «Юнионом» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 3:3.
- Ответные матчи состоятся 11 августа.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Норвежский "Буде-Глимт", за который выступает уроженец России вратарь Никита Хайкин, сыграл вничью с бельгийским "Юнионом" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Встреча в бельгийском Остенде и завершилась со счетом 3:3. За норвежскую команду мячи забили Патрик Берг (20-я минута), Уле Дидрик Бломберг (29) и Один Бьертуфт (90+1). У бельгийцев дубль оформил Рауль Флоруч (25 и 45+5), еще один гол на счету Промиса Дэвида (88).
Лига Чемпионов - квалификация
04 августа 2026 • начало в 21:00
Завершен
25’ • Рауль Флоруч
45’ • Рауль Флоруч
(Гилерме Смит)
88’ • Промис Дэвид
20’ • Патрик Берг
29’ • Ole Blomberg (П)
90’ • Odin Luraas Bjoertuft
Результаты других матчей:
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Жальгирис" (Литва) - 5:0;
"Спарта" (Прага, Чехия) - "Лион" (Франция) - 2:1;
"Олимпиакос" (Греция) - "Неймеген" (Нидерланды) - 0:0.
Ответные матчи состоятся 11 августа.