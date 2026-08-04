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"Буде-Глимт" Хайкина сыграл вничью с "Юнионом" в первом матче отбора ЛЧ - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
23:19 04.08.2026
"Буде-Глимт" Хайкина сыграл вничью с "Юнионом" в первом матче отбора ЛЧ

"Буде-Глимт" сыграл вничью с "Юнионом" в первом матче отбора ЛЧ

© Соцсети футболистаНикита Хайкин
Никита Хайкин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Соцсети футболиста
Никита Хайкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвежский «Буде-Глимт» сыграл вничью с бельгийским «Юнионом» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 3:3.
  • Ответные матчи состоятся 11 августа.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Норвежский "Буде-Глимт", за который выступает уроженец России вратарь Никита Хайкин, сыграл вничью с бельгийским "Юнионом" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Встреча в бельгийском Остенде и завершилась со счетом 3:3. За норвежскую команду мячи забили Патрик Берг (20-я минута), Уле Дидрик Бломберг (29) и Один Бьертуфт (90+1). У бельгийцев дубль оформил Рауль Флоруч (25 и 45+5), еще один гол на счету Промиса Дэвида (88).
Лига Чемпионов - квалификация
04 августа 2026 • начало в 21:00
Завершен
Юнион Сент-Жиллуаз
3 : 3
Буде-Глимт
25‎’‎ • Рауль Флоруч
45‎’‎ • Рауль Флоруч
(Гилерме Смит)
88‎’‎ • Промис Дэвид
(Кевин Родригес)
20‎’‎ • Патрик Берг
29‎’‎ • Ole Blomberg (П)
90‎’‎ • Odin Luraas Bjoertuft
(Патрик Берг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Результаты других матчей:
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Жальгирис" (Литва) - 5:0;
"Спарта" (Прага, Чехия) - "Лион" (Франция) - 2:1;
"Олимпиакос" (Греция) - "Неймеген" (Нидерланды) - 0:0.
Ответные матчи состоятся 11 августа.
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