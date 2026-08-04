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Турецкий "Бешикташ" предложил ЦСКА 20 миллионов евро за Кисляка, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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22:52 04.08.2026
Турецкий "Бешикташ" предложил ЦСКА 20 миллионов евро за Кисляка, пишут СМИ

Lupen Sports: турецкий "Бешикташ" предложил ЦСКА 20 миллионов евро за Кисляка

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМатвей Кисляк
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» начал переговоры с московским ЦСКА о трансфере полузащитника Матвея Кисляка.
  • «Бешикташ» предложил ЦСКА 20 млн евро и проценты от последующей продажи Кисляка, однако ЦСКА потребовал за футболиста 40 млн евро.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" начал переговоры с московским ЦСКА по трансферу полузащитника Матвея Кисляка, сообщил турецкий журналист Осман Алтунтерим, слова которого опубликованы на странице издания Lupen Sports в соцсети X.
По информации источника, "Бешикташ" предложил армейцам 20 млн евро, а также проценты от любой последующей продажи Кисляка. Однако ЦСКА потребовал за футболиста 40 млн евро.
Кисляку 21 год, его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2029 года. В прошлом сезоне Кисляк провел 42 матча в составе армейцев и забил восемь мячей. Также на его счету 11 игр и один гол за сборную России.
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