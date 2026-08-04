Турецкий "Бешикташ" предложил ЦСКА 20 миллионов евро за Кисляка, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» начал переговоры с московским ЦСКА о трансфере полузащитника Матвея Кисляка.
- «Бешикташ» предложил ЦСКА 20 млн евро и проценты от последующей продажи Кисляка, однако ЦСКА потребовал за футболиста 40 млн евро.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" начал переговоры с московским ЦСКА по трансферу полузащитника Матвея Кисляка, сообщил турецкий журналист Осман Алтунтерим, слова которого опубликованы на странице издания Lupen Sports в соцсети X.
Кисляку 21 год, его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2029 года. В прошлом сезоне Кисляк провел 42 матча в составе армейцев и забил восемь мячей. Также на его счету 11 игр и один гол за сборную России.