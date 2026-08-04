"Хапоэль" выиграл у "Црвены Звезды" в первом матче отбора ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильский футбольный клуб «Хапоэль» из Беэр-Шевы обыграл сербскую «Црвену Звезду» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 1:0.
- Казахстанский «Кайрат» на выезде уступил болгарскому «Левски» со счетом 0:1.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Израильский футбольный клуб "Хапоэль" из города Беэр-Шева обыграл сербскую "Црвену Звезду" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Встреча прошла на нейтральном поле в венгерском городе Сомбатхей и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Хапоэля". Единственный мяч забил Захи Ахмад (38-я минута). На 60-й минуте защитник израильской команды Матан Балтакса получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В другом матче казахстанский "Кайрат" на выезде уступил болгарскому "Левски" - 0:1.
Ответные матчи пройдут 11 августа.