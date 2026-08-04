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"Хапоэль" выиграл у "Црвены Звезды" в первом матче отбора ЛЧ - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
22:39 04.08.2026
"Хапоэль" выиграл у "Црвены Звезды" в первом матче отбора ЛЧ

Израильский "Хапоэль" обыграл сербскую "Црвену Звезду" в первом матче отбора ЛЧ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильский футбольный клуб «Хапоэль» из Беэр-Шевы обыграл сербскую «Црвену Звезду» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 1:0.
  • Казахстанский «Кайрат» на выезде уступил болгарскому «Левски» со счетом 0:1.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Израильский футбольный клуб "Хапоэль" из города Беэр-Шева обыграл сербскую "Црвену Звезду" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Встреча прошла на нейтральном поле в венгерском городе Сомбатхей и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Хапоэля". Единственный мяч забил Захи Ахмад (38-я минута). На 60-й минуте защитник израильской команды Матан Балтакса получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В другом матче казахстанский "Кайрат" на выезде уступил болгарскому "Левски" - 0:1.
Ответные матчи пройдут 11 августа.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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