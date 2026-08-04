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"Крылья Советов" обыграли махачкалинское "Динамо" в матче Кубка России - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
21:20 04.08.2026 (обновлено: 22:39 04.08.2026)
"Крылья Советов" обыграли махачкалинское "Динамо" в матче Кубка России

"Крылья Советов" стартовали в Кубке России с победы над махачкалинским "Динамо"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Крылья Советов» из Самары обыграли махачкалинское «Динамо» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
  • Встреча группы C завершилась со счетом 2:1 в пользу «Крыльев Советов».
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" на выезде обыграли махачкалинское "Динамо" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча группы C прошла во вторник в Каспийске и завершилась со счетом 2:1 в пользу самарской команды. В составе победителей по мячу забили Денис Макаров (15-я минута ) и Джеффри Чинеду (63). У "Динамо" отличился Владимир Хубулов (47), реализовавший пенальти.
Кубок России по футболу
04 августа 2026 • начало в 18:30
Завершен
Динамо Махачкала
1 : 2
Крылья Советов
47‎’‎ • Владимир Хубулов (П)
15‎’‎ • Денис Макаров
63‎’‎ • Geoffrey Chinedu
Календарь Турнирная таблица История встреч
Чинеду забил победный мяч спустя три минуты после выхода на замену. Нигерийский форвард сыграл за "Крылья" впервые после травмы, полученной 4 апреля в матче против "Зенита" (1:2). До этой встречи на счету Чинеду было два гола за "Крылья Советов", которые он также забил в игре против махачкалинского "Динамо" (2:0) 8 марта в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26.
Во втором туре "Крылья Советов" примут петербургский "Зенит" 19 августа, а на следующий день "Динамо" в Калининграде сыграет с "Балтикой".
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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