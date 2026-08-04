"Крылья Советов" обыграли махачкалинское "Динамо" в матче Кубка России

Чинеду забил победный мяч спустя три минуты после выхода на замену. Нигерийский форвард сыграл за "Крылья" впервые после травмы, полученной 4 апреля в матче против "Зенита" (1:2). До этой встречи на счету Чинеду было два гола за "Крылья Советов", которые он также забил в игре против махачкалинского "Динамо" (2:0) 8 марта в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26.