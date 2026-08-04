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Футболисты "Родины" разгромили "Рубин" на старте Кубка России - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
20:27 04.08.2026
Футболисты "Родины" разгромили "Рубин" на старте Кубка России

Футболисты "Родины" со счетом 5:0 разгромили "Рубин" на старте Кубка России

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московская «Родина» обыграла казанский «Рубин» со счетом 5:0 в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
  • Эта победа стала крупнейшей в истории клуба «Родина» над командой высшего дивизиона, а «Рубин» потерпел крупнейшее поражение с апреля 2022 года.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московская "Родина" обыграла казанский "Рубин" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча группы А прошла в подмосковных Химках и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Мячи забили Магомедхабиб Абдусаламов (13-я и 51-я минуты), Андрей Егорычев (59), Артур Гарибян (78) и Артем Максименко (85).
Кубок России по футболу
04 августа 2026 • начало в 18:30
Завершен
Родина
5 : 0
Рубин
13‎’‎ • Магомедхабиб Абдусаламов
51‎’‎ • Магомедхабиб Абдусаламов
59‎’‎ • Андрей Егорычев
Artur Gharibyan
85‎’‎ • Артем Максименко
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Рубин" потерпел крупнейшее поражение с апреля 2022 года. Тогда казанская команда уступила "Сочи" (0:6) в матче 27-го тура чемпионата России. Для "Родины" эта победа стала крупнейшей в истории клуба над командой высшего дивизиона.
Во втором туре "Родина" 18 августа примет "Оренбург", "Рубин" на следующий день сыграет дома с московским "Спартаком".
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ФутболСпортРубинРодина (Москва)РПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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