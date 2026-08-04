Футболисты "Родины" разгромили "Рубин" на старте Кубка России

"Рубин" потерпел крупнейшее поражение с апреля 2022 года. Тогда казанская команда уступила "Сочи" (0:6) в матче 27-го тура чемпионата России. Для "Родины" эта победа стала крупнейшей в истории клуба над командой высшего дивизиона.