Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин и Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) нанесут символический удар по мячу перед началом матча чемпионата России по футболу между московским «Динамо» и «Динамо» из Махачкалы.
- Встреча пройдет 9 августа в Москве в рамках третьего тура Российской премьер-лиги, начало — в 14:30.
- Шара Буллет проведет автограф-сессию на «ВТБ Арене» с 12:45 до 14:00 и примет участие в других активностях на стадионе.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) нанесут символический удар по мячу перед началом матча чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и "Динамо" из Махачкалы, сообщили в пресс-службе столичного клуба.
Встреча пройдет 9 августа в Москве в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), начало - 14:30.
09 августа 2026 • начало в 14:30
Матч не начался
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"Легендарный хоккеист, всегда поддерживающий московское "Динамо", и звездный боец UFC, который болеет за клуб из родной Махачкалы, выйдут на поле вместе в знак дружбы между двумя "Динамо". Помимо этого Шара Буллет, за которым следит даже Криштиану Роналду, проведет на "ВТБ Арене" автограф-сессию с 12:45 до 14:00 и примет участие в других активностях на стадионе", - заявили в московском "Динамо".
Как отмечается, матч будет посвящен дагестанской культуре и московскому образу жизни, на игре ожидается масштабная развлекательная программа.
Магомедов дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в октябре 2023 года. Статистика 32-летнего россиянина в MMA - 17 побед и одно поражение. Овечкину 40 лет. Он является рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу голов в регулярных чемпионатах.