Овечкин и Шара Буллет нанесут стартовый удар в игре "Динамо" в РПЛ

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"Легендарный хоккеист, всегда поддерживающий московское "Динамо", и звездный боец UFC, который болеет за клуб из родной Махачкалы, выйдут на поле вместе в знак дружбы между двумя "Динамо". Помимо этого Шара Буллет, за которым следит даже Криштиану Роналду, проведет на "ВТБ Арене" автограф-сессию с 12:45 до 14:00 и примет участие в других активностях на стадионе", - заявили в московском "Динамо".