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Ловчев отреагировал на возможный переход Даку в "Спартак" - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
13:06 04.08.2026 (обновлено: 13:12 04.08.2026)
Ловчев отреагировал на возможный переход Даку в "Спартак"

Ловчев: приход Даку усилит московский "Спартак"

© РИА Новости / Максим БогодвидМирлинд Даку
Мирлинд Даку - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Мирлинд Даку. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что албанец Даку является забивным нападающим.
  • Ловчев считает, что приход Даку станет усилением для "Спартака", так как он должен играть центральным нападающим и будет забивать голы при правильной игре
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что игрок казанского "Рубина" албанец Даку является забивным нападающим и подписание контракта с ним усилит атакующую линию столичного клуба.
Даку в субботу попрощался с игроками и болельщиками "Рубина" после гостевого матча второго тура чемпионата России с тольяттинским "Акроном" (2:1), в котором забил победный мяч. В пятницу журналист Иван Карпов сообщил, что Даку договорился со "Спартаком" о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.
"Спартаку" нужен забивной нападающий, а Даку - забивной форвард. Вопрос только в одном. Ведь есть же в команде хороший футболист (хавбек) Жедсон Фернандеш, а его то правым защитником ставят, то правым полузащитником, то куда-то в центр. Это вопрос доверия тренера. И мы же понимаем, что Даку не надо ставить ни справа, ни слева, ему надо играть центральным нападающим. Нужно обслуживать его передачами, и он будет забивать свои голы. Потому что Даку - богом данный форвард. Его приход станет усилением для "Спартака", - сказал Ловчев.
Даку 28 лет, он представляет "Рубин" с лета 2023 года и с тех пор забил 38 голов в 93 матчах, что является третьим результатом в истории клуба.
"А (тринидадцу) Ливаю Гарсии надо куда-то уходить, потому что, во-первых, теперь он станет уже третьим форвардом команды. И, во-вторых, в него не особенно-то верит главный тренер (Хуан Карлос Карседо). Потому что если бы он в него верил, то ставил бы в состав. А Карседо его не ставит", - добавил собеседник агентства.
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ФутболСпортСССРРоссияЕвгений ЛовчевЛивай ГарсияКарлос КарседоАкронЖедсон ФернандешСпартак МоскваРубинАкрон (Тольятти)
 
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