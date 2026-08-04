Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что албанец Даку является забивным нападающим.

Ловчев считает, что приход Даку станет усилением для "Спартака", так как он должен играть центральным нападающим и будет забивать голы при правильной игре

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что игрок казанского "Рубина" албанец Даку является забивным нападающим и подписание контракта с ним усилит атакующую линию столичного клуба.

Даку в субботу попрощался с игроками и болельщиками " Рубина " после гостевого матча второго тура чемпионата России с тольяттинским " Акроном " (2:1), в котором забил победный мяч. В пятницу журналист Иван Карпов сообщил, что Даку договорился со "Спартаком" о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.

"Спартаку" нужен забивной нападающий, а Даку - забивной форвард. Вопрос только в одном. Ведь есть же в команде хороший футболист (хавбек) Жедсон Фернандеш, а его то правым защитником ставят, то правым полузащитником, то куда-то в центр. Это вопрос доверия тренера. И мы же понимаем, что Даку не надо ставить ни справа, ни слева, ему надо играть центральным нападающим. Нужно обслуживать его передачами, и он будет забивать свои голы. Потому что Даку - богом данный форвард. Его приход станет усилением для "Спартака", - сказал Ловчев.

Даку 28 лет, он представляет "Рубин" с лета 2023 года и с тех пор забил 38 голов в 93 матчах, что является третьим результатом в истории клуба.