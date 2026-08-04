Дзюба получил 85 штрафов ГИБДД в 2026 году, выяснили СМИ

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба собрал 85 штрафов за нарушение правил дорожного движения за восемь месяцев 2026 года, их сумма составляет 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".

Дзюба находится в статусе свободного агента с момента завершения сезона-2025/26, когда истек срок его контракта с "Акроном". За клуб из Тольятти форвард выступал на протяжении двух сезонов, присоединившись к команде в сентябре 2024 года перед закрытием трансферного окна.