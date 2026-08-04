Дзюба получил 85 штрафов ГИБДД в 2026 году, выяснили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артем Дзюба собрал 85 штрафов за нарушение правил дорожного движения за восемь месяцев 2026 года.
- Сумма штрафов составляет 100 тысяч рублей, 11 из них с общей задолженностью в 13 тысяч рублей не оплачены.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба собрал 85 штрафов за нарушение правил дорожного движения за восемь месяцев 2026 года, их сумма составляет 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".
Как отмечает источник, Дзюба не оплатил 11 из них с общей задолженностью в 13 тысяч рублей. Сообщается, что в основном футболисту приходили штрафы за превышение скорости, неуплату парковки, движение по полосе для общественного транспорта, а также за неуплату платной дороги.
Дзюбе 37 лет, он воспитанник московского "Спартака". В разные годы также выступал за томскую "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", турецкий клуб "Адана Демирспор", московский "Локомотив" и тольяттинский "Акрон". Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
Дзюба находится в статусе свободного агента с момента завершения сезона-2025/26, когда истек срок его контракта с "Акроном". За клуб из Тольятти форвард выступал на протяжении двух сезонов, присоединившись к команде в сентябре 2024 года перед закрытием трансферного окна.