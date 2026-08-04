В Дагестане два человека пострадали при стрельбе во время конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дербенте два человека получили ранения в результате стрельбы.
- Подозреваемый в стрельбе задержан, травматический пистолет изъят.
- Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
МАХАЧКАЛА, 4 авг - РИА Новости. Два человека получили ранения из-за стрельбы во время конфликта в дагестанском Дербенте, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, в понедельник ночью в городскую больницу Дербента с различными ранениями доставили двух местных жителей 27 и 19 лет. Полицейские установили, что тем же днем один из пострадавших во время прогулки сделал замечание водителю, который, по его мнению, нарушал общественный порядок. Разобраться на месте мужчины так и не смогли, поэтому решили встретиться позже.
"На позднем "рандеву", куда обе стороны пришли с подмогой, произошла перепалка, во время которой водитель достал травматический пистолет и стал стрелять в противников, в результате чего ранил двух людей. Полицейскими подозреваемый доставлен в отдел, оружие изъято", - говорится в сообщении.
Стрелявший рассказал полиции, что применил травматический пистолет, так как испугался за свою жизнь. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).