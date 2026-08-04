Бориско дебютирует за ЦСКА в матче Кубка России против "Локомотива"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голкипер Максим Бориско дебютирует за ЦСКА в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против московского «Локомотива».
- Бориско перешел в ЦСКА 28 июля из калининградской «Балтики», а в матче чемпионата России с «Крыльями Советов» 1 августа он остался в запасе.
- Встреча группы D между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет во вторник в Москве на домашней арене железнодорожников, начало — 20:45 мск.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Голкипер Максим Бориско дебютирует за ЦСКА в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против московского "Локомотива", следует из стартовых составов команд, опубликованных на сайте Российского футбольного союза (РФС).
04 августа 2026 • начало в 20:45
Закончен (П)
90’ • Александр Сильянов
40’ • Матеус
Полностью состав армейцев выглядит следующим образом: Бориско (вратарь), Милан Гайич, Матвей Лукин, Джамалутдин Абдулкадыров, Матеус Рейс, Дмитрий Баринов, Матвей Кисляк (капитан), Имран Фиров, Матеус Алвес, Кирилл Глебов, Тамерлан Мусаев.
Защитник Георгий Джикия впервые выйдет в стартовом составе "Локомотива". У железнодорожников с первых минут на поле появятся: Илья Лантратов (вратарь), Александр Сильянов, Евгений Морозов, Максим Ненахов, Джикия, Алексей Батраков (капитан), Михаил Щетинин, Лукас Вера, Вадим Раков, Александр Коваленко, Александр Руденко.
Встреча группы D пройдет во вторник в Москве на домашней арене железнодорожников, начало - 20:45 мск.