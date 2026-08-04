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Бориско дебютирует за ЦСКА в матче Кубка России против "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
19:56 04.08.2026
Бориско дебютирует за ЦСКА в матче Кубка России против "Локомотива"

Голкипер Бориско дебютирует за ЦСКА в матче Кубка России против "Локомотива"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМаксим Бориско
Максим Бориско - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Максим Бориско. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер Максим Бориско дебютирует за ЦСКА в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против московского «Локомотива».
  • Бориско перешел в ЦСКА 28 июля из калининградской «Балтики», а в матче чемпионата России с «Крыльями Советов» 1 августа он остался в запасе.
  • Встреча группы D между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет во вторник в Москве на домашней арене железнодорожников, начало — 20:45 мск.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Голкипер Максим Бориско дебютирует за ЦСКА в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против московского "Локомотива", следует из стартовых составов команд, опубликованных на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Бориско перешел в ЦСКА 28 июля из калининградской "Балтики". В матче чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов", который прошел 1 августа и завершился со счетом 1:1, голкипер остался в запасе.
Кубок России по футболу
04 августа 2026 • начало в 20:45
Закончен (П)
Локомотив
1 : 24:5
ЦСКА
90‎’‎ • Александр Сильянов
40‎’‎ • Матеус
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полностью состав армейцев выглядит следующим образом: Бориско (вратарь), Милан Гайич, Матвей Лукин, Джамалутдин Абдулкадыров, Матеус Рейс, Дмитрий Баринов, Матвей Кисляк (капитан), Имран Фиров, Матеус Алвес, Кирилл Глебов, Тамерлан Мусаев.
Защитник Георгий Джикия впервые выйдет в стартовом составе "Локомотива". У железнодорожников с первых минут на поле появятся: Илья Лантратов (вратарь), Александр Сильянов, Евгений Морозов, Максим Ненахов, Джикия, Алексей Батраков (капитан), Михаил Щетинин, Лукас Вера, Вадим Раков, Александр Коваленко, Александр Руденко.
Встреча группы D пройдет во вторник в Москве на домашней арене железнодорожников, начало - 20:45 мск.
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