ФНС обратилась в суд с ходатайством о прекращении банкротства "Трансаэро"

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 сентября рассмотрит ходатайство налоговых органов о прекращении процедуры банкротства авиакомпании "Трансаэро".

ФНС просит прекратить процедуру на основании статьи закона о банкротстве.

Требования кредиторов "Трансаэро" в 2022 году оценивались в 245 миллиардов рублей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 сентября рассмотрит ходатайство налоговых органов о прекращении процедуры банкротства авиакомпании "Трансаэро", которая идет с сентября 2017 года, следует из материалов дела.

"В арбитражный суд... от Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия ... поступило ходатайство, в соответствии с которым налоговый орган просит... прекратить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении должника на основании абзаца 8 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве", – говорится в определении арбитражного суда Петербурга

Соответствующая статья закона о банкротстве предусматривает возможность прекращения этой процедуры, если у должника нет средств на оплату расходов по ее проведению.

Рассмотрение ходатайства налоговиков назначено на 1 сентября, отмечается в материалах дела.

Требования кредиторов "Трансаэро" в 2022 году оценивались в 245 миллиардов рублей.

По результатам назначенной судом экспертизы эксперты пришли к выводу, что объективной причиной банкротства "Трансаэро" стал финансово-экономический кризис 2014 года, приведший к ослаблению курса рубля, росту цен на авиатопливо и лизинговых платежей, снижению платежеспособности населения и объемов рынка международных перевозок.