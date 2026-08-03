Рейтинг@Mail.ru
ФНС обратилась в суд с ходатайством о прекращении банкротства "Трансаэро" - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 03.08.2026
ФНС обратилась в суд с ходатайством о прекращении банкротства "Трансаэро"

Суд 1 сентября рассмотрит ходатайство ФНС о прекращении банкротства "Трансаэро"

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкНадпись "Трансаэро" на борту самолета
Надпись Трансаэро на борту самолета - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Надпись "Трансаэро" на борту самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 сентября рассмотрит ходатайство налоговых органов о прекращении процедуры банкротства авиакомпании "Трансаэро".
  • ФНС просит прекратить процедуру на основании статьи закона о банкротстве.
  • Требования кредиторов "Трансаэро" в 2022 году оценивались в 245 миллиардов рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 сентября рассмотрит ходатайство налоговых органов о прекращении процедуры банкротства авиакомпании "Трансаэро", которая идет с сентября 2017 года, следует из материалов дела.
"В арбитражный суд... от Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия... поступило ходатайство, в соответствии с которым налоговый орган просит... прекратить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении должника на основании абзаца 8 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве", – говорится в определении арбитражного суда Петербурга.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
С экс-гендиректора "Трансаэро" взыскали свыше 245 миллиардов рублей
2 апреля, 00:28
Соответствующая статья закона о банкротстве предусматривает возможность прекращения этой процедуры, если у должника нет средств на оплату расходов по ее проведению.
Рассмотрение ходатайства налоговиков назначено на 1 сентября, отмечается в материалах дела.
Требования кредиторов "Трансаэро" в 2022 году оценивались в 245 миллиардов рублей.
По результатам назначенной судом экспертизы эксперты пришли к выводу, что объективной причиной банкротства "Трансаэро" стал финансово-экономический кризис 2014 года, приведший к ослаблению курса рубля, росту цен на авиатопливо и лизинговых платежей, снижению платежеспособности населения и объемов рынка международных перевозок.
"Трансаэро" перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.
Здание авиакомпании Трансаэро - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Доширак" приобрел бывшую штаб-квартиру "Трансаэро" в Москве
22 мая, 10:10
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургЛенинградская областьРеспублика БурятияТрансаэро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала