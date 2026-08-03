Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал срочные переговоры с Ираном - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:48 03.08.2026 (обновлено: 01:34 03.08.2026)
Трамп анонсировал срочные переговоры с Ираном

Трамп анонсировал переговоры с Ираном в понедельник

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Иран проведут переговоры.
  • Как подчеркнул американский президент Дональд Трамп, они состоятся уже в понедельник.
НЬЮ-ЙОРК, 3 авг — РИА Новости. США и Иран проведут переговоры уже в понедельник, сообщил американский президент Дональд Трамп.
"Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра (в понедельник. — Прим. ред.) днем", — сказал он журналистам на борту самолета.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Трамп рассказал о параметрах возможной сделки с Ираном
Вчера, 05:16
Политик не стал уточнять, кто будет участвовать в этой встрече и где она пройдет. Трамп также добавил, что не станет ставить крайний срок для заключения сделки.
По словам главы государства, готовится сделка по Ормузскому проливу, за которой якобы последует соглашение по денуклеаризации ближневосточной страны.
В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
СМИ сообщали, что на позапрошлой неделе Трамп приказал приостановить атаки, но уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.
Накануне глава Белого дома объявил об отмене запланированных обстрелов из-за готовящейся сделки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Трамп объяснил, почему США отменили атаку на Иран
00:54
 
В миреИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала