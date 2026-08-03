Трамп анонсировал срочные переговоры с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ США и Иран проведут переговоры.

Как подчеркнул американский президент Дональд Трамп, они состоятся уже в понедельник.

НЬЮ-ЙОРК, 3 авг — РИА Новости. США и Иран проведут переговоры уже в понедельник, сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра (в понедельник. — Прим. ред.) днем", — сказал он журналистам на борту самолета.

Политик не стал уточнять, кто будет участвовать в этой встрече и где она пройдет. Трамп также добавил, что не станет ставить крайний срок для заключения сделки.

По словам главы государства, готовится сделка по Ормузскому проливу , за которой якобы последует соглашение по денуклеаризации ближневосточной страны.

ИРИ , обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум , предполагающий завершение конфликта.

СМИ сообщали, что на позапрошлой неделе Трамп приказал приостановить атаки, но уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.