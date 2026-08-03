Трамп анонсировал срочные переговоры с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США и Иран проведут переговоры.
- Как подчеркнул американский президент Дональд Трамп, они состоятся уже в понедельник.
НЬЮ-ЙОРК, 3 авг — РИА Новости. США и Иран проведут переговоры уже в понедельник, сообщил американский президент Дональд Трамп.
"Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра (в понедельник. — Прим. ред.) днем", — сказал он журналистам на борту самолета.
Политик не стал уточнять, кто будет участвовать в этой встрече и где она пройдет. Трамп также добавил, что не станет ставить крайний срок для заключения сделки.
По словам главы государства, готовится сделка по Ормузскому проливу, за которой якобы последует соглашение по денуклеаризации ближневосточной страны.
В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
СМИ сообщали, что на позапрошлой неделе Трамп приказал приостановить атаки, но уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.
Накануне глава Белого дома объявил об отмене запланированных обстрелов из-за готовящейся сделки.