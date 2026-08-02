Трамп заявил об отмене атак на Иран из-за готовящейся сделки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что отменил атаки на Иран.
- По словам американского лидера, он это сделает при условии, что удастся быстро заключить сделку об урегулировании.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от обстрелов Ирана из-за возможности прийти к соглашению об урегулировании.
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"Я согласился <…> отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку", — написал он в соцсети Truth Social.
Такое же решение принял и Израиль, добавил американский лидер. По словам главы Белого дома, американская армия находилась в готовности к нанесению новых ударов.
Как уточнил Трамп, в возможное соглашение входят открытие Ормуза и договоренности по ядерной программе.
В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Трамп приказал приостановить атаки, но уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.