Трамп заявил об отмене атак на Иран из-за готовящейся сделки

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил, что отменил атаки на Иран.

По словам американского лидера, он это сделает при условии, что удастся быстро заключить сделку об урегулировании.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от обстрелов Ирана из-за возможности прийти к соглашению об урегулировании.

« "Я согласился <…> отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку", — написал он в соцсети Truth Social

Такое же решение принял и Израиль, добавил американский лидер. По словам главы Белого дома, американская армия находилась в готовности к нанесению новых ударов.

Как уточнил Трамп, в возможное соглашение входят открытие Ормуза и договоренности по ядерной программе.

ИРИ , обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум , предполагающий завершение конфликта.