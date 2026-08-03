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Ловчеву не понравилась игра "Спартака" в матче с "Ахматом" - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
16:38 03.08.2026 (обновлено: 17:04 03.08.2026)
Ловчеву не понравилась игра "Спартака" в матче с "Ахматом"

Ловчев: игра "Спартака" в матче с "Ахматом" не понравилась

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕвгений Ловчев
Евгений Ловчев - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Евгений Ловчев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Спартак" на старте сезона выглядит главным конкурентом действующего чемпиона страны "Зенита", по мнению экс-футболиста сборной СССР и столичного клуба Евгения Ловчева.
  • В матче второго тура РПЛ "Спартак" вырвал победу у "Ахмата" со счетом 2:1.
  • По мнению Ловчева, игра "Спартака" в матче с "Ахматом" не совсем понравилась, хотя команда и одержала победу.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости, Олег Богатов. "Спартак" на старте сезона выглядит главным конкурентом действующего чемпиона страны петербургского "Зенита", но игра московской команды в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" не совсем понравилась, заявил РИА Новости экс-футболист сборной СССР и столичного клуба Евгений Ловчев.
"Красно-белые" в воскресенье в Грозном в концовке встречи вырвали победу у "Ахмата" со счетом 2:1. В стартовых турах РПЛ по две победы одержали "Зенит", серебряный призер чемпионата сезона-2025/26 "Краснодар", "Спартак" и махачкалинское "Динамо".
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"Мне вчера не понравилась игра "Спартака". Потому что в матче за Суперкубок России с "Зенитом" команда играла хорошо. Не скажу, что это был выдающийся футбол, но хороший. И играл лучше "Зенита". В первом туре команда выиграла со счетом 3:0, но надо понимать, что "Родина" была совсем плоха. А если говорить про вчерашний матч, то это уже особая история. Когда "Спартак" имеет преимущество в количестве игроков (во втором тайме у "Ахмата" был удален хавбек Эгаш Касинтура – ред.), он уже неоднократно не может пройти десять человек, которые стоят в штрафной площади. Но слава богу, что они все-таки забили, хотя надо признать, что вратарь "Ахмата" "пустил пеночку", - сказал Ловчев.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 августа 2026 • начало в 20:30
Завершен
Ахмат
1 : 2
Спартак Москва
05‎’‎ • Эгаш Касинтура (П)
39‎’‎ • Кристофер Ву
(Маркиньос)
90‎’‎ • Эсекьель Барко
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"Но я это проходил на себе. Когда ты в начале сезона выигрываешь одну игру, потом вторую, то у тебя и настроение хорошее, и все клеится. И "Спартак" сейчас выглядит как главный конкурент "Зенита". Это не значит, что так и будет дальше, ведь сезон долгий. Но пока все так идет. И тот же "Зенит", который со "Спартаком" играл не в очень хороший футбол, этой победой себя так раскрепостил, что сейчас просто разрывает команды и забивает мячи", - отметил собеседник агентства.
"Зенит" на старте чемпионата России в гостях разгромил тольяттинский "Акрон" (5:0) и "Оренбург" (3:0).
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Вчера, 15:46
 
ФутболСпортЕвгений ЛовчевСпартак МоскваАхматРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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