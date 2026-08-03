Ловчеву не понравилась игра "Спартака" в матче с "Ахматом"

«

"Мне вчера не понравилась игра "Спартака". Потому что в матче за Суперкубок России с "Зенитом" команда играла хорошо. Не скажу, что это был выдающийся футбол, но хороший. И играл лучше "Зенита". В первом туре команда выиграла со счетом 3:0, но надо понимать, что "Родина" была совсем плоха. А если говорить про вчерашний матч, то это уже особая история. Когда "Спартак" имеет преимущество в количестве игроков (во втором тайме у "Ахмата" был удален хавбек Эгаш Касинтура – ред.), он уже неоднократно не может пройти десять человек, которые стоят в штрафной площади. Но слава богу, что они все-таки забили, хотя надо признать, что вратарь "Ахмата" "пустил пеночку", - сказал Ловчев.