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Камоцци рассказал, чего не хватает "Спартаку" для борьбы за титул - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
15:46 03.08.2026
Камоцци рассказал, чего не хватает "Спартаку" для борьбы за титул

Камоцци: "Спартаку" нужно усилить состав для борьбы с "Зенитом" за титул

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франко Камоцци заявил, что "Спартаку" нужно усилить состав одним-двумя футболистами для борьюы за чемпионство.
  • "Спартак" обыграл "Ахмат" в матче второго тура РПЛ со счетом 2:1.
  • Камоцци считает "Зенит" главным фаворитом чемпионата России, а "Спартак" — основным конкурентом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Московскому "Спартаку" необходимо усилить состав одним-двумя футболистами, чтобы на равных бороться с петербургским "Зенитом" за победу в чемпионате России, заявил РИА Новости бывший советник экс-владельца "красно-белых" Леонида Федуна Франко Камоцци.
В воскресенье в Грозном футболисты "Спартака" обыграли "Ахмат" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 августа 2026 • начало в 20:30
Завершен
Ахмат
1 : 2
Спартак Москва
05‎’‎ • Эгаш Касинтура (П)
39‎’‎ • Кристофер Ву
(Маркиньос)
90‎’‎ • Эсекьель Барко
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"Спартак" способен навязать серьезную борьбу за чемпионство, однако для участия в полноценной чемпионской гонке необходим очень глубокий состав. Думаю, клубу еще нужны одно-два точечных усиления, чтобы иметь качественную ротацию", - сказал Камоцци.
"Зенит" по-прежнему остается главным фаворитом благодаря своим финансовым возможностям и глубине состава. "Спартак" сейчас является основным конкурентом, но в борьбу также могут вмешаться такие команды, как "Динамо" и ЦСКА", - добавил Камоцци.
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