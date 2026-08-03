Камоцци рассказал, чего не хватает "Спартаку" для борьбы за титул

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франко Камоцци заявил, что "Спартаку" нужно усилить состав одним-двумя футболистами для борьюы за чемпионство.
- "Спартак" обыграл "Ахмат" в матче второго тура РПЛ со счетом 2:1.
- Камоцци считает "Зенит" главным фаворитом чемпионата России, а "Спартак" — основным конкурентом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Московскому "Спартаку" необходимо усилить состав одним-двумя футболистами, чтобы на равных бороться с петербургским "Зенитом" за победу в чемпионате России, заявил РИА Новости бывший советник экс-владельца "красно-белых" Леонида Федуна Франко Камоцци.
02 августа 2026 • начало в 20:30
Завершен
05’ • Эгаш Касинтура (П)
39’ • Кристофер Ву
90’ • Эсекьель Барко
"Спартак" способен навязать серьезную борьбу за чемпионство, однако для участия в полноценной чемпионской гонке необходим очень глубокий состав. Думаю, клубу еще нужны одно-два точечных усиления, чтобы иметь качественную ротацию", - сказал Камоцци.
"Зенит" по-прежнему остается главным фаворитом благодаря своим финансовым возможностям и глубине состава. "Спартак" сейчас является основным конкурентом, но в борьбу также могут вмешаться такие команды, как "Динамо" и ЦСКА", - добавил Камоцци.