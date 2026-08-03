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СМИ: ЕС захотел запретить общеевропейскую партию, в которую входит АдГ - РИА Новости, 03.08.2026
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10:21 03.08.2026 (обновлено: 11:55 03.08.2026)
СМИ: ЕС захотел запретить общеевропейскую партию, в которую входит АдГ

Rapporteur: в ЕС могут запретить партию ESN за несоблюдение ценностей

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС перед штаб-квартирой в Брюсселе
Флаги ЕС перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЕС могут запретить партию ESN, в которую входит немецкая "Альтернатива для Германии".
  • Политсилу хотят проверить на соблюдение ценностей объединения.
  • Для этого сформируют некий независимый комитет, в который войдут бывшие чиновники европейских институтов.
БРЮССЕЛЬ, 3 авг — РИА Новости. В ЕС могут запретить крупную партию "Европа суверенных наций" (ESN), в которую входит немецкая "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщило Rapporteur со ссылкой на источники.
По информации издания, политсилу хотят проверить на соблюдение ценностей объединения. Для этого сформируют некий независимый комитет, в который войдут бывшие чиновники европейских институтов.
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"Двое бывших высокопоставленных чиновников должны присоединиться к беспрецедентному расследованию вопроса о возможном запрете партии ESN <...> за нарушение ценностей ЕС. <…> Независимый комитет видных деятелей должен представить надзорному органу рекомендации о дальнейших действиях", — говорится в статье.
По данным Rapporteur, Еврокомиссия предложила включить в состав комитета бывшего генсекретаря ЕК Александера Итальянера и экс-еврокомиссара Люксембурга Мартин Райхертс. В него также войдут эксперты, назначенные Советом ЕС и Европарламентом.
Процедуру инициировал APPF — орган, отвечающий за контроль соблюдения общеевропейскими партиями требований законодательства.
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ESN получает значительную часть финансирования из бюджета Европарламента. В ее состав входят немецкая АдГ, итальянская Futuro Nazionale и французская Reconquête Эрика Земмура.
Проверка в отношении этой партии — первый заметный случай, когда был задействован механизм контроля на соответствие ценностям ЕС.
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