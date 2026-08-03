СМИ: ЕС захотел запретить общеевропейскую партию, в которую входит АдГ

Флаги ЕС перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото

Флаги ЕС перед штаб-квартирой в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС перед штаб-квартирой в Брюсселе

Краткий пересказ от РИА ИИ В ЕС могут запретить партию ESN, в которую входит немецкая "Альтернатива для Германии".

Политсилу хотят проверить на соблюдение ценностей объединения.

Для этого сформируют некий независимый комитет, в который войдут бывшие чиновники европейских институтов.

БРЮССЕЛЬ, 3 авг — РИА Новости. В ЕС могут запретить крупную партию "Европа суверенных наций" (ESN), в которую входит немецкая "Альтернатива для Германии" ( АдГ ), сообщило Rapporteur со ссылкой на источники.

По информации издания, политсилу хотят проверить на соблюдение ценностей объединения. Для этого сформируют некий независимый комитет, в который войдут бывшие чиновники европейских институтов.

"Двое бывших высокопоставленных чиновников должны присоединиться к беспрецедентному расследованию вопроса о возможном запрете партии ESN <...> за нарушение ценностей ЕС. <…> Независимый комитет видных деятелей должен представить надзорному органу рекомендации о дальнейших действиях", — говорится в статье.

По данным Rapporteur, Еврокомиссия предложила включить в состав комитета бывшего генсекретаря ЕК Александера Итальянера и экс-еврокомиссара Люксембурга Мартин Райхертс. В него также войдут эксперты, назначенные Советом ЕС и Европарламентом.

Процедуру инициировал APPF — орган, отвечающий за контроль соблюдения общеевропейскими партиями требований законодательства.

ESN получает значительную часть финансирования из бюджета Европарламента. В ее состав входят немецкая АдГ, итальянская Futuro Nazionale и французская Reconquête Эрика Земмура.