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В ОДКБ допустили использование ядерного оружия для защиты союзников - РИА Новости, 03.08.2026
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05:39 03.08.2026 (обновлено: 15:52 03.08.2026)
В ОДКБ допустили использование ядерного оружия для защиты союзников

Постпред Васильев: стратегия ОДКБ предполагает возможность использования ЯО

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкУчения по применению нестратегического ядерного оружия
Учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стратегия ОДКБ допускает использование оружия массового поражения для защиты союзников.
  • В числе современных вызовов и угроз коллективной безопасности указана возможность увеличения числа государств, обладающих ядерным потенциалом.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Стратегия коллективной безопасности ОДКБ допускает применение оружия массового поражения для защиты союзников, заявил РИА Новости постпред при организации Виктор Васильев.
«

"Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения", — сказал он в ответ на вопрос, может ли такое вооружение появиться в других странах блока.

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Собеседник агентства пояснил, что в документе, принятом в ОДКБ, в числе современных вызовов и угроз коллективной безопасности указана возможность увеличения числа государств, обладающих военными ядерными потенциалами, а также распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.
В последнее время европейские страны усилили риторику в этой области. Так, в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины страна увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях.
Кроме того, в июне парламент Финляндии одобрил поправки, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
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