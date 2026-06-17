Парламент Финляндии одобрил отмену запрета на хранение ядерного оружия

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил поправки, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

За изменения в законодательстве проголосовали 125 депутатов, против — 61, отсутствовали 13 человек.

Министр обороны Антти Хяккянен ранее заявил, что эти поправки нужны только для "связанных с обороной" ситуаций. В остальных случаях ввоз и хранение ядерного оружия якобы будут по-прежнему запрещены.