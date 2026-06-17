Парламент Финляндии одобрил отмену запрета на хранение ядерного оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Финляндии одобрил отмену запрета на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
- За изменения в законодательстве проголосовали 125 депутатов, против — 61.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил поправки, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
За изменения в законодательстве проголосовали 125 депутатов, против — 61, отсутствовали 13 человек.
Министр обороны Антти Хяккянен ранее заявил, что эти поправки нужны только для "связанных с обороной" ситуаций. В остальных случаях ввоз и хранение ядерного оружия якобы будут по-прежнему запрещены.
Власти страны также утверждали, что Финляндия не станет ядерной державой, не намерена размещать оружие такого вида на своей территории в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.
В последнее время европейские страны усилили риторику в этой области. Так, в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины страна увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях.