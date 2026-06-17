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Парламент Финляндии одобрил отмену запрета на хранение ядерного оружия - РИА Новости, 17.06.2026
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14:29 17.06.2026 (обновлено: 15:09 17.06.2026)
Парламент Финляндии одобрил отмену запрета на хранение ядерного оружия

Парламент Финляндии одобрил отмену запрета на ввоз и хранение ядерного оружия

© AP Photo / David GoldmanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / David Goldman
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Финляндии одобрил отмену запрета на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
  • За изменения в законодательстве проголосовали 125 депутатов, против — 61.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Парламент Финляндии одобрил поправки, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
За изменения в законодательстве проголосовали 125 депутатов, против — 61, отсутствовали 13 человек.
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Министр обороны Антти Хяккянен ранее заявил, что эти поправки нужны только для "связанных с обороной" ситуаций. В остальных случаях ввоз и хранение ядерного оружия якобы будут по-прежнему запрещены.
Власти страны также утверждали, что Финляндия не станет ядерной державой, не намерена размещать оружие такого вида на своей территории в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.
Посольство России, комментируя заверения Хельсинки, отмечало, что они не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркнули, что Москва учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.
В последнее время европейские страны усилили риторику в этой области. Так, в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины страна увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях.
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