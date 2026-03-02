https://ria.ru/20260302/makron-2077968907.html
Макрон приказал увеличить число ядерных боеголовок Франции
Макрон приказал увеличить число ядерных боеголовок Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отдал приказ увеличить число боеголовок в ядерном арсенале страны. РИА Новости, 02.03.2026
Макрон приказал увеличить число ядерных боеголовок Франции
Макрон приказал увеличить число боеголовок в ядерном арсенале Франции