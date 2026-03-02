Рейтинг@Mail.ru
17:46 02.03.2026 (обновлено: 18:44 02.03.2026)
Макрон приказал увеличить число ядерных боеголовок Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отдал приказ увеличить число боеголовок в ядерном арсенале страны. РИА Новости, 02.03.2026
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отдал приказ увеличить число боеголовок в ядерном арсенале страны.
"Мы больше не будем сообщать о численности нашего ядерного арсенала, в отличие от того, что было в прошлом", — сказал он.

Речь Макрона о ядерном сдерживании получит негативную реакцию, пишут СМИ
Вчера, 14:35
По его словам, Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания" и нужно мыслить в масштабах всего Европейского континента. К новой ядерной доктрине присоединятся Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Ключевым партнером будет Берлин, первые этапы сотрудничества начнутся в этом году.
Макрон добавил, что Париж также планирует запустить в 2026-м программу разработок новых гиперзвуковых ракет. Кроме того, стратегические ВВС Франции могут разместить по всей Европе.
"Взаимодействие с партнерами необходимо в трех областях: раннее предупреждение, <…> контроль неба с помощью расширенной противовоздушной обороны, противоракетной и противодронной защиты и, наконец, возможности нанесения ударов на большой глубине", — заявил президент.

При этом он призвал создать новые правила контроля над вооружениями между странами, включая Евросоюз, Россию, США и Китай.
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
СМИ раскрыли, как европейцы могли бы поддержать ядерное сдерживание Франции
15 февраля, 14:33
 
Франция, В мире, Эммануэль Макрон, Великобритания, Германия, Россия, США, Китай
 
 
