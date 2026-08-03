Не успели отдышаться. Западу снова прилетел удар ниже пояса

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Проблемы на нефтяном рынке продолжаются. Обострение ситуации на Ближнем Востоке фактически отрезало от мировой торговли одного из крупнейших поставщиков черного золота — Саудовскую Аравию. Не имевшие альтернативы импортеры оказались в крайне шатком положении. Кто рискует остаться без топлива, а кто успел подстраховаться — разбиралось РИА Новости.

Без альтернативы

Из-за ударов по Ираку Саудовская Аравия лишилась экспортного коридора через Баб-эль-Мандебский пролив, обеспечивающий 12 процентов морских перевозок нефти и восемь процентов СПГ, сообщает иранское издание Pars Today.

Эр-Рияд взялся за создание морской оборонной коалиции. Встреча представителей более 40 стран состоялась в прошлый четверг. Четырнадцать государств, включая Турцию, Египет и Пакистан, поддержали инициативу, утверждает Минобороны Саудовской Аравии.

А пока приходится пользоваться последним доступным путем — через Суэцкий канал. Но он слишком мелкий для супертанкеров, указывает WSJ. Выкручиваются, разгружая крупные суда наполовину и пуская остальное топливо по египетскому трубопроводу Сумед к Средиземному морю. Но о полной замене 3,5 миллиона баррелей, проходивших через Баб-эль-Мандебский пролив в сутки, речь не идет. Плюс для азиатских импортеров маршрут через Суэц и далее в обход Африки оборачивается 20-30 дневной задержкой.

© РИА Новости Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии © РИА Новости Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Помимо логистики, пострадало и производство — из-за атак национальная нефтяная компания Saudi Aramco приостановила НПЗ в Джидде мощностью 400 тысяч баррелей в сутки, пишет Reuters. Это усиливает давление на рынок сырой нефти и нефтепродуктов.

Дополнительный фактор риска — трудности на черноморском направлении. Из-за ударов ВСУ осложнились поставки в Европу. "Через Каспийский трубопроводный консорциум проходит около 80 процентов экспорта казахстанской нефти, или примерно 1,5 миллиона баррелей в сутки, что соответствует почти 1,5 процента мирового потребления. После приостановки терминала добыча в Казахстане сократилась на 21 процент. Это, конечно, несопоставимо с Ормузским проливом, однако усиливает дефицит предложения на мировом рынке", — отмечает заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория" Дмитрий Матюшенков.

Скрытые расходы

Пока судоходство в Ормузском проливе несколько активизировалось , острой ценовой реакции не видно — Brent не покидает коридора 80-90 долларов за баррель.

Впрочем, ситуацией недовольны в Вашингтоне: топливо в США не дешевеет. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), в пятницу галлон бензина в среднем стоил больше четырех долларов, меньше 3,62 доллара не найти, а в некоторых штатах цена достигает 5,65.

"Дело в том, что в США нет разделения на внутренний и международный рынок, поэтому НПЗ покупают топливо по рыночным ценам и вынуждены закладывать их же в себестоимость, отсюда и быстрый рост вслед за мировыми скачками", — объясняет финансовый эксперт Алексей Кричевский.

© AP Photo / Marta Lavandier Заправочная станция в Майами, Флорида © AP Photo / Marta Lavandier Заправочная станция в Майами, Флорида

Впрочем, это же служит естественным ограничителем. Как только средняя стоимость бензина переваливает за 4,5 доллара за галлон, власти вынуждены принимать меры. Однако за последнюю неделю вместо ожидаемого роста коммерческие запасы нефти уменьшились сразу на 7,2 миллиона баррелей, стратегический резерв — на уровне 308 миллионов баррелей. Это значительно ограничивает возможности Вашингтона сглаживать ценовые скачки, добавляет Матюшенков.

Из-за сложностей с логистическими маршрутами заметно растут сопутствующие расходы. Ставки фрахта и страхования судов резко подскочили, и, по оценкам международного ценового агентства Platts, стоимость перевозки партии нефти в 270 тысяч тонн из саудовского порта Янбу в Азию увеличилась с 32 до 67 долларов за тонну, то есть более чем вдвое, уточняет эксперт. При таких ценах для азиатских покупателей 30-дневная задержка влетает в копеечку.

Правда, некоторые страны Юго-Восточной Азии успели подстелить соломки, замечает Кричевский. "Так, в моменты деэскалации закупки иранской нефти ежедневно обновляли рекорды, то есть НПЗ, корпорации и государства запасались впрок, понимая, что ситуация может ухудшиться буквально по щелчку", — указывает он. Ряд государств, включая Шри-Ланку, Филиппины и Южную Корею, заключили контракты с Россией, несколько обезопасив себя за счет диверсификации поставок. Ввиду исключительных условий на сделку с Москвой пошла даже Япония.

Спрос на российскую нефть в целом стабильно растет при любых потрясениях. Сейчас индийские компании активно скупают Urals, а дисконт сократился с десяти до одного-двух долларов, утверждает Reuters.

Если надо — можно все

ЕС же грозит очередная катастрофа, соглашаются аналитики. Даже без физического дефицита нефти европейская промышленность вынуждена работать в условиях более дорогих энергоносителей, роста стоимости логистики и повышения цен практически на всю нефтехимическую продукцию. "Это неизбежно усилит и без того нарастающее инфляционное давление, а повышение ставки ЕЦБ стало бы тяжелым ударом для разваливающейся индустрии", — говорит Кричевский.

В Брюсселе, однако, подсуетились и объявили, что собираются приватизировать задержанную российскую нефть, — соответствующие поправки есть в 21-м пакете санкций. Если раньше было запрещено покупать, импортировать и транспортировать энергоресурсы, то теперь ЕС намерен "реализовывать грузы без передачи прибыли собственнику", говорится на официальном сайте. Очевидное воровство.

© REUTERS / Kaja Kallas via X Задержание танкера South Star в Средиземном море © REUTERS / Kaja Kallas via X Задержание танкера South Star в Средиземном море