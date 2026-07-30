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Судоходство через Ормузский пролив активизировалось, пишет Bloomberg - РИА Новости, 30.07.2026
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12:34 30.07.2026
Судоходство через Ормузский пролив активизировалось, пишет Bloomberg

Bloomberg: судоходство через Ормуз активизировалось, несмотря на конфликт

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Интенсивность судоходства через Ормузский пролив начала расти, несмотря на продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.
  • США заявили, что сопровождают часть нефтяных танкеров своими военными кораблями, помогая восстанавливать поставки нефти на мировой рынок.
  • По данным аналитической компании Kpler, в среду через пролив в обоих направлениях прошло 14 судов с сырьевыми грузами, тогда как на прошлой неделе их число не превышало однозначных значений.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Интенсивность судоходства через Ормузский пролив начала расти, несмотря на продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, при этом США заявили, что сопровождают часть нефтяных танкеров своими военными кораблями, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов и интервью с министром энергетики Соединенных Штатов Крисом Райтом.
"Несмотря на продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке, в последние дни судоходство через важнейший Ормузский пролив активизировалось", - передает Блумберг.
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Райт в интервью агентству заявил, что экспорт нефти продолжается благодаря сопровождению судов американскими военными. По словам Райта, за последнюю неделю через пролив ежедневно проходило около 6,5 миллиона баррелей нефти, а США помогают восстанавливать поставки этого сырья на мировой рынок.
По данным аналитической компании Kpler, в среду через пролив в обоих направлениях прошло 14 судов с сырьевыми грузами, тогда как на прошлой неделе их число не превышало однозначных значений. Также был предварительно зафрахтован танкер почти за 500 тысяч долларов в сутки для погрузки в одном из портов Персидского залива на следующей неделе с последующей доставкой груза в Китай.
Ранее в четверг агентство также сообщило, что судно Al Areesh прошло через Ормузский пролив с включенным транспондером и входило в Оманский залив в четверг утром по местному времени. Это первая поставка сжиженного природного газа из Катара за три недели.
Кроме того, судно CYH Yongchun, перевозящее сжиженный углеводородный газ, предположительно прошло пролив с выключенным транспондером, свидетельствуют данные отслеживания судов, добавляет Блумберг.
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