Судоходство через Ормузский пролив активизировалось, пишет Bloomberg

Краткий пересказ от РИА ИИ Интенсивность судоходства через Ормузский пролив начала расти, несмотря на продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.

США заявили, что сопровождают часть нефтяных танкеров своими военными кораблями, помогая восстанавливать поставки нефти на мировой рынок.

По данным аналитической компании Kpler, в среду через пролив в обоих направлениях прошло 14 судов с сырьевыми грузами, тогда как на прошлой неделе их число не превышало однозначных значений.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Интенсивность судоходства через Ормузский пролив начала расти, несмотря на продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, при этом США заявили, что сопровождают часть нефтяных танкеров своими военными кораблями, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов и интервью с министром энергетики Соединенных Штатов Крисом Райтом.

Райт в интервью агентству заявил, что экспорт нефти продолжается благодаря сопровождению судов американскими военными. По словам Райта, за последнюю неделю через пролив ежедневно проходило около 6,5 миллиона баррелей нефти, а США помогают восстанавливать поставки этого сырья на мировой рынок.

По данным аналитической компании Kpler, в среду через пролив в обоих направлениях прошло 14 судов с сырьевыми грузами, тогда как на прошлой неделе их число не превышало однозначных значений. Также был предварительно зафрахтован танкер почти за 500 тысяч долларов в сутки для погрузки в одном из портов Персидского залива на следующей неделе с последующей доставкой груза в Китай.

Ранее в четверг агентство также сообщило, что судно Al Areesh прошло через Ормузский пролив с включенным транспондером и входило в Оманский залив в четверг утром по местному времени. Это первая поставка сжиженного природного газа из Катара за три недели.