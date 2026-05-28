Японская корпорация закупила российскую нефть по запросу властей

ТОКИО, 28 мая — РИА Новости. Крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии Eneos осуществила закупку российской нефти по запросу министерства экономики, торговли и промышленности страны, закупленная нефть не подпадает под экономические санкции, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее на этой неделе танкер Voyager, который в начале мая перевозил российскую нефть с нефтегазового проекта " Сахалин-2 ", вышел из порта Пригородное на юге Сахалина . Танкер движется в сторону японского порта Киирэ, где находится терминал Eneos.

"Планируется заход на базу Eneos в Киирэ… Мы осуществили закупку российской нефти... В связи с нынешней ситуацией на Ближнем Востоке министерство экономики, торговли и промышленности обратилось к нам с запросом о дополнительном альтернативном обеспечении сырой нефтью", - сообщили агентству в корпорации.

При этом в Eneos воздержались от раскрытия деталей относительно объемов поставки.

"Данная нефть не подпадает под экономические санкции. Наша компания и далее будет взаимодействовать с министерством экономики, торговли и промышленности и другими профильными ведомствами для обеспечения стабильных поставок внутри страны", - отметили в Eneos.

Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине , но время от времени импортировала ее в небольших объемах в рамках проекта "Сахалин-2". Так, по данным японского минфина, в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, Япония импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти (597,5 тысячи баррелей).

Объемы импорта в этом году не назывались, но танкер Voyager вмещает около 110 тысяч тонн нефти, то есть порядка 800 тысяч баррелей.