В Москве показали экранную версию спектакля Эйфмана "Русский Гамлет"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экранную версию спектакля Бориса Эйфмана «Русский Гамлет» показали в кинотеатре «Художественный».
- Зрительская премьера спектакля состоялась в понедельник в 19:30 мск.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Экранную версию легендарного спектакля Бориса Эйфмана "Русский Гамлет" показали в столичном кинотеатре "Художественный" в понедельник, сообщили в кинотеатре.
Согласно его афише, зрительская премьера спектакля состоялась в понедельник в 19.30 мск. Киноадаптацию знаменитой постановки Эйфмана о царевиче Павле, будущем императоре Павле I, московской аудитории представил сам хореограф, работавший над проектом в качестве режиссера-постановщика и продюсера.
Эйфман поставил "Русского Гамлета" в 1999 году на музыку Людвига ван Бетховена и Густава Малера. В феврале 2000 года балет был представлен в Большом театре России.
Съемки "Русского Гамлета" проводились в Санкт-Петербурге в 2023 году, отметили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана. Оператором фильма выступил Сергей Трофимов. Главные роли в киноверсии спектакля исполнили Мария Абашова (Императрица), Олег Габышев (Наследник), Любовь Андреева (Жена Наследника), Артем Лепков (Фаворит Императрицы), Игорь Субботин (Призрак отца Наследника).