В Москве показали экранную версию спектакля Эйфмана "Русский Гамлет"

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Экранную версию легендарного спектакля Бориса Эйфмана "Русский Гамлет" показали в столичном кинотеатре "Художественный" в понедельник, сообщили в кинотеатре.

Съемки "Русского Гамлета" проводились в Санкт-Петербурге в 2023 году, отметили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана. Оператором фильма выступил Сергей Трофимов. Главные роли в киноверсии спектакля исполнили Мария Абашова (Императрица), Олег Габышев (Наследник), Любовь Андреева (Жена Наследника), Артем Лепков (Фаворит Императрицы), Игорь Субботин (Призрак отца Наследника).