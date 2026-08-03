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В Москве показали экранную версию спектакля Эйфмана "Русский Гамлет" - РИА Новости, 04.08.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:27 03.08.2026 (обновлено: 19:31 04.08.2026)
В Москве показали экранную версию спектакля Эйфмана "Русский Гамлет"

В Москве показали экранную версию спектакля Бориса Эйфмана "Русский Гамлет"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман
Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экранную версию спектакля Бориса Эйфмана «Русский Гамлет» показали в кинотеатре «Художественный».
  • Зрительская премьера спектакля состоялась в понедельник в 19:30 мск.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Экранную версию легендарного спектакля Бориса Эйфмана "Русский Гамлет" показали в столичном кинотеатре "Художественный" в понедельник, сообщили в кинотеатре.
Согласно его афише, зрительская премьера спектакля состоялась в понедельник в 19.30 мск. Киноадаптацию знаменитой постановки Эйфмана о царевиче Павле, будущем императоре Павле I, московской аудитории представил сам хореограф, работавший над проектом в качестве режиссера-постановщика и продюсера.
Эйфман поставил "Русского Гамлета" в 1999 году на музыку Людвига ван Бетховена и Густава Малера. В феврале 2000 года балет был представлен в Большом театре России.
Съемки "Русского Гамлета" проводились в Санкт-Петербурге в 2023 году, отметили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана. Оператором фильма выступил Сергей Трофимов. Главные роли в киноверсии спектакля исполнили Мария Абашова (Императрица), Олег Габышев (Наследник), Любовь Андреева (Жена Наследника), Артем Лепков (Фаворит Императрицы), Игорь Субботин (Призрак отца Наследника).
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