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"Мутные дела": Ловчев рассказал о востребованности Слуцкого в РПЛ - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
14:59 03.08.2026 (обновлено: 15:17 03.08.2026)
"Мутные дела": Ловчев рассказал о востребованности Слуцкого в РПЛ

Ловчев: Слуцкий не провалился в Китае и будет востребован в РПЛ

© Фотография из соцсетейЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фотография из соцсетей
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-футболист сборной СССР и столичного "Спартака" Евгений Ловчев считает, что Леонид Слуцкий будет востребован в российском футболе.
  • Ловчев отметил, что Слуцкий добился определенных успехов в Китае, дважды выиграв Суперкубок и заняв вторые места в чемпионате страны.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Олег Богатов. Покидающий китайскую команду "Шанхай Шэньхуа" россиянин Леонид Слуцкий добился определенных успехов в данной стране, прибавляет в классе и обязательно будет востребован в России, не исключено, что в своем прежнем клубе, московском ЦСКА, заявил РИА Новости экс-футболист сборной СССР и столичного "Спартака" Евгений Ловчев.
В воскресенье "Шанхай Шэньхуа" на выезде проиграл "Ляонин Тежэнь" со счетом 1:3 в матче 21-го тура чемпионата Китая, потерпев третье поражение подряд. После встречи Слуцкий объявил на пресс-конференции, что покидает пост главного тренера команды. Клуб с 19 очками занимает 13-е место в таблице. Перед началом сезона с "Шанхая" сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.
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"Леонид Слуцкий будет однозначно востребован в российском футболе. Потому что его работа в Китае – это, по большому счету, не провал. Мы же знаем, что происходило в клубе. Он дважды выиграл Суперкубок Китая и дважды занимал вторые места в чемпионате страны, все время соперничая с командой "Шанхай Порт". И то, что с клуба сняли очки, не связано с ним, это руководство ранее осуществляло какие-то мутные дела", - сказал Ловчев.
"Он растет как тренер, ведь работал и в Голландии, и в Англии, и добивался успехов у нас в России. Тренер – это прежде всего опыт. Поэтому, конечно, Слуцкий будет востребован в России, и мне кажется, что он может быть востребован в том же ЦСКА. При всем уважении к таким клубам, как, например, "Акрон" и "Факел", он туда не пойдет. Потому что Слуцкий обязательно должен работать в командах, которые на что-то претендуют", - подчеркнул собеседник агентства.
Слуцкий возглавлял "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023-го по август 2026 года. Под его руководством команда дважды завоевала Суперкубок Китая. В 2017 году он возглавлял английский "Халл Сити", в 2018-2019 годах тренировал нидерландский "Витесс", а в 2020-2022 годах работал в казанском "Рубине". С 2009 по 2016 год специалист был главным тренером ЦСКА, он трижды выиграл с армейцами чемпионат страны и по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России. В 2015-2016 годах Слуцкий совмещал должность в ЦСКА с работой главным тренером в сборной России, под его руководством национальная команда вышла на чемпионат Европы 2016 года.
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ФутболСпортРоссияКитайСССРЕвгений ЛовчевПФК ЦСКАШанхай ШэньхуаСпартак МоскваЛеонид Слуцкий (Тренер)
 
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