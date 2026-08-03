"Мутные дела": Ловчев рассказал о востребованности Слуцкого в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-футболист сборной СССР и столичного "Спартака" Евгений Ловчев считает, что Леонид Слуцкий будет востребован в российском футболе.

Ловчев отметил, что Слуцкий добился определенных успехов в Китае, дважды выиграв Суперкубок и заняв вторые места в чемпионате страны.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Олег Богатов. Покидающий китайскую команду "Шанхай Шэньхуа" россиянин Леонид Слуцкий добился определенных успехов в данной стране, прибавляет в классе и обязательно будет востребован в России, не исключено, что в своем прежнем клубе, московском ЦСКА, заявил РИА Новости экс-футболист сборной СССР и столичного "Спартака" Евгений Ловчев.

В воскресенье " Шанхай Шэньхуа " на выезде проиграл "Ляонин Тежэнь" со счетом 1:3 в матче 21-го тура чемпионата Китая, потерпев третье поражение подряд. После встречи Слуцкий объявил на пресс-конференции, что покидает пост главного тренера команды. Клуб с 19 очками занимает 13-е место в таблице. Перед началом сезона с "Шанхая" сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.

"Леонид Слуцкий будет однозначно востребован в российском футболе. Потому что его работа в Китае – это, по большому счету, не провал. Мы же знаем, что происходило в клубе. Он дважды выиграл Суперкубок Китая и дважды занимал вторые места в чемпионате страны, все время соперничая с командой "Шанхай Порт". И то, что с клуба сняли очки, не связано с ним, это руководство ранее осуществляло какие-то мутные дела", - сказал Ловчев.

"Он растет как тренер, ведь работал и в Голландии, и в Англии, и добивался успехов у нас в России. Тренер – это прежде всего опыт. Поэтому, конечно, Слуцкий будет востребован в России, и мне кажется, что он может быть востребован в том же ЦСКА. При всем уважении к таким клубам, как, например, "Акрон" и "Факел", он туда не пойдет. Потому что Слуцкий обязательно должен работать в командах, которые на что-то претендуют", - подчеркнул собеседник агентства.