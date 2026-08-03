Рюмин и Дрозденко обсудили подготовку Ленобласти к отопительному сезону

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили повышение надежности электросетевого комплекса региона, в том числе подготовку к зиме, сообщается в телеграм-канале компании.

"Обсудили развитие электросетевого комплекса Ленобласти, подготовку к отопительному сезону, тарифное регулирование и платежную дисциплину. В этом году продолжим реализацию проектов, которые повысят качество электроснабжения и позволят подключить новых потребителей", – написал в своем телеграм-канале Дрозденко.

В свою очередь, гендиректор "Россетей" отметил, что группа ведет подготовку к отопительному сезону в регионе в соответствии с графиком.

"Реализуем также проекты, направленные на повышение качества электроснабжения и технологическое присоединение потребителей", – цитируются в сообщении слова Рюмина.

Он отметил, что в 2026 году завершатся мероприятия на двух питающих центрах.

"Отдельным направлением работы является содействие развитию транспортной инфраструктуры. Всего в рамках инвестиционной программы в этом году введем в регионе почти 3,7 тысячи километров линий электропередачи и свыше 1,3 тысячи МВА трансформаторной мощности", – сказал Рюмин.

В 2026 году плановый объем финансирования ремонтной кампании группы "Россети" в Ленинградской области, в том числе при подготовке к отопительному сезону, вырос на 30% – до 4,3 миллиарда рублей. Энергетики расчистят 9,4 тысячи гектаров трасс воздушных линий, заменят 36,7 тысячи изоляторов, отремонтируют более 2 тысяч единиц подстанционного оборудования и 1,4 тысячи трансформаторных подстанций.

Основные задачи в сетевом комплексе региона связаны с созданием высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт‑Петербург, строительством участка Широтной магистрали скоростного движения до кольцевой автомобильной дороги КАД (А-118), усилением схем выдачи мощности генерации.