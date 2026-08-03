Прокопов рассудит "Локомотив" и ЦСКА в первом туре Кубка России

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Судейская бригада во главе с Андреем Прокоповым назначена на матч первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России между московскими "Локомотивом" и ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Столичное дерби пройдет во вторник на стадионе железнодорожников и начнется в 20:45. Помощниками Прокопова будут Кирилл Большаков и Андрей Веретешкин. Резервным арбитром назначен Игорь Капленко. За работу системы VAR будет отвечать Артем Чистяков и его ассистент Ян Бобровский.