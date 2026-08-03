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Прокопов рассудит "Локомотив" и ЦСКА в первом туре Кубка России - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
14:21 03.08.2026 (обновлено: 14:22 03.08.2026)
Прокопов рассудит "Локомотив" и ЦСКА в первом туре Кубка России

Прокопов рассудит "Локомотив" и ЦСКА в первом туре группового этапа Кубка России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлавный судья Андрей Прокопов
Главный судья Андрей Прокопов - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Главный судья Андрей Прокопов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судейская бригада во главе с Андреем Прокоповым рассудит матч между "Локомотивом" и ЦСКА.
  • Матч первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России пройдет во вторник на стадионе железнодорожников и начнется в 20:45.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Судейская бригада во главе с Андреем Прокоповым назначена на матч первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России между московскими "Локомотивом" и ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Столичное дерби пройдет во вторник на стадионе железнодорожников и начнется в 20:45. Помощниками Прокопова будут Кирилл Большаков и Андрей Веретешкин. Резервным арбитром назначен Игорь Капленко. За работу системы VAR будет отвечать Артем Чистяков и его ассистент Ян Бобровский.
Кубок России по футболу
04 августа 2026 • начало в 20:45
Матч не начался
Локомотив
:
ЦСКА
Календарь Турнирная таблица История встреч
Другие судейские назначения:
вторник, 4 августа
"Акрон" (Тольятти) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - Данил Каширин (VAR - Вера Опейкина);
"Динамо" (Махачкала) - "Крылья Советов" (Самара) - Сергей Чебан (Сергей Цыганок);
"Родина" (Москва) - "Рубин" (Казань) - Владимир Москалев (Алексей Сухой);
среда, 5 августа
"Спартак" (Москва) - "Оренбург" - Матвей Заика (Анатолий Жабченко);
"Факел" (Воронеж) - "Динамо" (Москва) - Михаил Плиско (Рафаэль Шафеев);
"Краснодар" - "Ахмат" (Грозный) - Павел Шадыханов (Евгений Буланов);
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Балтика" (Калининград) - Никита Новиков (Артур Федоров).
 
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