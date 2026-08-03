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Карседо пообещал угостить футболистов "Спартака" ужином - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
01:37 03.08.2026 (обновлено: 09:40 03.08.2026)
Карседо пообещал угостить футболистов "Спартака" ужином

Тренер "Спартака" Карседо обещал угостить футболистов после победы над "Ахматом"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкХуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Хуан Карлос Карседо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо пообещал угостить футболистов ужином после победы над «Ахматом».
  • «Спартак» одержал победу над «Ахматом» в матче второго тура РПЛ со счетом 2:1.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо пообещал угостить всех футболистов команды ужином после гостевой победы над грозненским "Ахматом" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в воскресенье и завершилась волевой победой "красно-белых" со счетом 2:1.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 августа 2026 • начало в 20:30
Завершен
Ахмат
1 : 2
Спартак Москва
05‎’‎ • Эгаш Касинтура (П)
39‎’‎ • Кристофер Ву
(Маркиньос)
90‎’‎ • Эсекьель Барко
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"Парни, поздравляю с победой. Начало матча было сложным. Но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву. И мы заслужили эту победу. Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!" - сказал Карседо в видео, опубликованном в Telegram-канале клуба.
"Спартак" одержал две победы на старте сезона. В третьем туре московская команда 9 августа примет "Краснодар".
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ФутболСпортКарлос КарседоСпартак МоскваРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Ахмат
 
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