Карседо пообещал угостить футболистов "Спартака" ужином

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"Парни, поздравляю с победой. Начало матча было сложным. Но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву. И мы заслужили эту победу. Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!" - сказал Карседо в видео, опубликованном в Telegram-канале клуба.