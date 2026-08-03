Карседо пообещал угостить футболистов "Спартака" ужином

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо пообещал угостить футболистов ужином после победы над «Ахматом».
- «Спартак» одержал победу над «Ахматом» в матче второго тура РПЛ со счетом 2:1.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо пообещал угостить всех футболистов команды ужином после гостевой победы над грозненским "Ахматом" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в воскресенье и завершилась волевой победой "красно-белых" со счетом 2:1.
02 августа 2026 • начало в 20:30
Завершен
05’ • Эгаш Касинтура (П)
39’ • Кристофер Ву
90’ • Эсекьель Барко
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"Парни, поздравляю с победой. Начало матча было сложным. Но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву. И мы заслужили эту победу. Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!" - сказал Карседо в видео, опубликованном в Telegram-канале клуба.