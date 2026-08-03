Рейтинг@Mail.ru
"Панатинаикос" хочет арендовать у "Спартака" футболиста Гарсию - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:52 03.08.2026
"Панатинаикос" хочет арендовать у "Спартака" футболиста Гарсию

"Панатинаикос" хочет арендовать у "Спартака" нападающего Ливая Гарсию

© РИА Новости / Алексей ФилипповЛивай Гарсия
Ливай Гарсия - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Ливай Гарсия. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Греческий футбольный клуб «Панатинаикос» ведет переговоры с московским клубом «Спартак» об аренде нападающего Ливая Гарсии.
  • «Панатинаикос» предложил 800 тысяч евро за аренду Гарсии сроком на один сезон с правом выкупа за 10 млн евро, тогда как «Спартак» снизил свои требования до 1,5 млн евро за аренду и оценивает сумму возможного выкупа футболиста в 12 млн евро.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Греческий "Панатинаикос" ведет переговоры с московским футбольным клубом "Спартак" об аренде нападающего Ливая Гарсии, сообщает sport24.gr.
По информации источника, греческий клуб предложил 800 тысяч евро за аренду Гарсии сроком на один сезон с правом выкупа за 10 млн евро. "Спартак" изначально хотел получить 2,5 млн за аренду, но снизил требования до 1,5 млн, а сумму возможного выкупа футболиста оценивает в 12 млн евро. Отмечается, что Гарсия готов согласиться на снижение годовой зарплаты с 3,5 до 2,5 млн евро.
Гарсии 28 лет. Форвард сборной Тринидада и Тобаго перешел в "Спартак" в феврале 2025 года из греческого АЕКа. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 18,7 млн евро, что на тот момент стало самой дорогой покупкой в истории "красно-белых". За столичную команду Гарсия провел 48 матчей и забил 10 мячей.
Мирлинд Даку - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
"Спартак" забирает Даку за миллиард: Бубнов одобряет и ждет чемпионство
1 августа, 17:40
 
ФутболСпортТринидадТобагоЛивай ГарсияСпартак МоскваАЕК (Афины)Панатинаикос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Спартак Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Факел
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Шинник
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    СКА-Хабаровск
    Урал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Торпедо
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Волга Ульяновск
    ФK Челябинск
    0
    2
  • Теннис
    Завершен
    К. Лютова
    Д. Видманова
    166
    613
  • Теннис
    03.08 02:40
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала