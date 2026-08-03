"Панатинаикос" хочет арендовать у "Спартака" футболиста Гарсию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Греческий футбольный клуб «Панатинаикос» ведет переговоры с московским клубом «Спартак» об аренде нападающего Ливая Гарсии.
- «Панатинаикос» предложил 800 тысяч евро за аренду Гарсии сроком на один сезон с правом выкупа за 10 млн евро, тогда как «Спартак» снизил свои требования до 1,5 млн евро за аренду и оценивает сумму возможного выкупа футболиста в 12 млн евро.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Греческий "Панатинаикос" ведет переговоры с московским футбольным клубом "Спартак" об аренде нападающего Ливая Гарсии, сообщает sport24.gr.
По информации источника, греческий клуб предложил 800 тысяч евро за аренду Гарсии сроком на один сезон с правом выкупа за 10 млн евро. "Спартак" изначально хотел получить 2,5 млн за аренду, но снизил требования до 1,5 млн, а сумму возможного выкупа футболиста оценивает в 12 млн евро. Отмечается, что Гарсия готов согласиться на снижение годовой зарплаты с 3,5 до 2,5 млн евро.
Гарсии 28 лет. Форвард сборной Тринидада и Тобаго перешел в "Спартак" в феврале 2025 года из греческого АЕКа. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 18,7 млн евро, что на тот момент стало самой дорогой покупкой в истории "красно-белых". За столичную команду Гарсия провел 48 матчей и забил 10 мячей.