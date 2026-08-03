"Панатинаикос" хочет арендовать у "Спартака" футболиста Гарсию

Гарсии 28 лет. Форвард сборной Тринидада и Тобаго перешел в "Спартак" в феврале 2025 года из греческого АЕКа. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 18,7 млн евро, что на тот момент стало самой дорогой покупкой в истории "красно-белых". За столичную команду Гарсия провел 48 матчей и забил 10 мячей.