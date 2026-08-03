Федотов обвинил Максименко в пенальти в ворота "Спартака"

"Вступили в силу изменения правил. В этом эпизоде виноват Максименко. Он взял мяч в руки за полем, начался отсчет времени, чтобы ввести в игру. Он посчитал, что умнее всех и просто решил отдать его своему партнеру, который вообще не понял, в чем дело, и дотронулся рукой. Арбитр правильно посчитал, что Максименко ввел мяч в игру, даже с условием того, что мяч катился. Сейчас, по новым изменениям, если мяч введен в игру неправильно, то предоставляется преимущество", - сказал Федотов.