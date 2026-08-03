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Федотов обвинил Максименко в пенальти в ворота "Спартака" - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
13:16 03.08.2026 (обновлено: 13:59 03.08.2026)
Федотов обвинил Максименко в пенальти в ворота "Спартака"

Экс-судья Федотов прокомментировал момент с пенальти в ворота "Спартака"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Максименко
Александр Максименко - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Александр Максименко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Федотов заявил, что в эпизоде с назначенным пенальти в ворота "Спартака" виноват голкипер Александр Максименко.
  • Максименко разыграл свободный удар, отдав передачу Кристоферу Ву, который коснулся мяча рукой, что привело к назначению пенальти.
  • Федотов подтвердил правильность решения арбитра о назначении пенальти, ссылаясь на изменения в правилах игры.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что в эпизоде с назначенным в ворота московского "Спартака" пенальти в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" виноват голкипер "красно-белых" Александр Максименко.
Встреча прошла в воскресенье в Грозном и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Максименко разыграл свободный удар, отдав передачу Кристоферу Ву. Защитник коснулся мяча рукой, чтобы установить его на углу площади ворот, после чего главный арбитр Антон Фролов назначил 11-метровый удар в ворота "красно-белых". Пенальти на 5-й минуте реализовал Эгаш Касинтура.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 августа 2026 • начало в 20:30
Завершен
Ахмат
1 : 2
Спартак Москва
05‎’‎ • Эгаш Касинтура (П)
39‎’‎ • Кристофер Ву
(Маркиньос)
90‎’‎ • Эсекьель Барко
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"Вступили в силу изменения правил. В этом эпизоде виноват Максименко. Он взял мяч в руки за полем, начался отсчет времени, чтобы ввести в игру. Он посчитал, что умнее всех и просто решил отдать его своему партнеру, который вообще не понял, в чем дело, и дотронулся рукой. Арбитр правильно посчитал, что Максименко ввел мяч в игру, даже с условием того, что мяч катился. Сейчас, по новым изменениям, если мяч введен в игру неправильно, то предоставляется преимущество", - сказал Федотов.
"В данном случае преимущество предоставляется, когда Максименко ударил по мячу, потому что мяч катился. Дальше игрок "Спартака" трогает мяч рукой и получает уже наказание за более грубое нарушение правил, и назначается 11-метровый. Если бы игрок продолжил игру ногой, а не рукой, то следовало бы перебить, потому что мяч неправильно был введен в игру. Арбитры быстро сработали, без заминки, правильно назначили 11-метровый. Арбитры поступили по всем правилам игры", - добавил бывший судья.
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ФутболПроисшествияГрозныйАлександр МаксименкоКристофер ВуЭгаш КасинтураСпартак МоскваАхматРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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