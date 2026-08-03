Глава ЕК призвала усилить охрану внешних границ ЕС из-за кризиса в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости дальнейшего усиления охраны внешних границ Евросоюза после миграционного кризиса в Сеуте.

Она предложила сосредоточить усилия на укреплении границ, взаимодействии с местными властями, создании систем раннего предупреждения, борьбе с сетями контрабандистов и ускорении депортации нелегальных мигрантов.

БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после миграционного кризиса в Сеуте заявила о необходимости дальнейшего усиления охраны внешних границ Евросоюза, следует из письма председателя ЕК премьер-министру Испании Педро Санчесу, с которым ознакомилось издание Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после миграционного кризиса в Сеуте заявила о необходимости дальнейшего усиления охраны внешних границ Евросоюза, следует из письма председателя ЕК премьер-министру Испании Педро Санчесу, с которым ознакомилось издание Euractiv

Письмо было направлено в ответ на обращение Санчеса , который после прибытия около 60 тысяч мигрантов в Сеуту подверг критике "эгоистичную" позицию ряда европейских лидеров.

"Из этого инцидента ясно, что мы должны сделать больше для дальнейшего укрепления наших границ в наиболее уязвимых местах, обеспечивая как бдительный мониторинг, так и использование физических барьеров там, где это необходимо", - говорится в письме фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, Евросоюзу необходимо сосредоточить усилия на пяти направлениях: укреплении внешних границ, более тесном взаимодействии с местными властями, создании систем раннего предупреждения, борьбе с сетями контрабандистов и ускорении депортации нелегальных мигрантов.

При этом фон дер Ляйен поддержала действия испанских и марокканских властей во время кризиса, отметив, что они эффективно и результативно предотвратили дальнейшее нелегальное перемещение мигрантов в материковую Испанию и другие страны Европы, а также помогли избежать новых человеческих жертв.

Она также назвала Марокко важным стратегическим партнером ЕС в борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой людей, не исключив увеличение финансовой поддержки Рабата. Вместе с тем председатель Еврокомиссии подчеркнула, что Брюссель не приемлет попыток использовать миграцию как инструмент давления на государства-члены.