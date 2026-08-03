Глава ЕК призвала усилить охрану внешних границ ЕС из-за кризиса в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости дальнейшего усиления охраны внешних границ Евросоюза после миграционного кризиса в Сеуте.
- Она предложила сосредоточить усилия на укреплении границ, взаимодействии с местными властями, создании систем раннего предупреждения, борьбе с сетями контрабандистов и ускорении депортации нелегальных мигрантов.
БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после миграционного кризиса в Сеуте заявила о необходимости дальнейшего усиления охраны внешних границ Евросоюза, следует из письма председателя ЕК премьер-министру Испании Педро Санчесу, с которым ознакомилось издание Euractiv.
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"Из этого инцидента ясно, что мы должны сделать больше для дальнейшего укрепления наших границ в наиболее уязвимых местах, обеспечивая как бдительный мониторинг, так и использование физических барьеров там, где это необходимо", - говорится в письме фон дер Ляйен.
По словам главы Еврокомиссии, Евросоюзу необходимо сосредоточить усилия на пяти направлениях: укреплении внешних границ, более тесном взаимодействии с местными властями, создании систем раннего предупреждения, борьбе с сетями контрабандистов и ускорении депортации нелегальных мигрантов.
При этом фон дер Ляйен поддержала действия испанских и марокканских властей во время кризиса, отметив, что они эффективно и результативно предотвратили дальнейшее нелегальное перемещение мигрантов в материковую Испанию и другие страны Европы, а также помогли избежать новых человеческих жертв.
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Она также назвала Марокко важным стратегическим партнером ЕС в борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой людей, не исключив увеличение финансовой поддержки Рабата. Вместе с тем председатель Еврокомиссии подчеркнула, что Брюссель не приемлет попыток использовать миграцию как инструмент давления на государства-члены.
Ранее 22 руководителя стран ЕС направили собственное письмо фон дер Ляйен, призвав Мадрид усилить контроль на внешней границе Евросоюза. По данным Euractiv, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Дании Метте Фредериксен предлагали увязать ситуацию с дальнейшим участием Испании в механизмах Шенгенской зоны.