Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК призвала усилить охрану внешних границ ЕС из-за кризиса в Сеуте - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 03.08.2026
Глава ЕК призвала усилить охрану внешних границ ЕС из-за кризиса в Сеуте

Фон дер Ляйен призвала усилить охрану внешних границ ЕС после кризиса в Сеуте

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости дальнейшего усиления охраны внешних границ Евросоюза после миграционного кризиса в Сеуте.
  • Она предложила сосредоточить усилия на укреплении границ, взаимодействии с местными властями, создании систем раннего предупреждения, борьбе с сетями контрабандистов и ускорении депортации нелегальных мигрантов.
БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после миграционного кризиса в Сеуте заявила о необходимости дальнейшего усиления охраны внешних границ Евросоюза, следует из письма председателя ЕК премьер-министру Испании Педро Санчесу, с которым ознакомилось издание Euractiv.
Письмо было направлено в ответ на обращение Санчеса, который после прибытия около 60 тысяч мигрантов в Сеуту подверг критике "эгоистичную" позицию ряда европейских лидеров.
Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Что происходит в Сеуте: миграционный кризис
2 августа, 11:08
"Из этого инцидента ясно, что мы должны сделать больше для дальнейшего укрепления наших границ в наиболее уязвимых местах, обеспечивая как бдительный мониторинг, так и использование физических барьеров там, где это необходимо", - говорится в письме фон дер Ляйен.
По словам главы Еврокомиссии, Евросоюзу необходимо сосредоточить усилия на пяти направлениях: укреплении внешних границ, более тесном взаимодействии с местными властями, создании систем раннего предупреждения, борьбе с сетями контрабандистов и ускорении депортации нелегальных мигрантов.
При этом фон дер Ляйен поддержала действия испанских и марокканских властей во время кризиса, отметив, что они эффективно и результативно предотвратили дальнейшее нелегальное перемещение мигрантов в материковую Испанию и другие страны Европы, а также помогли избежать новых человеческих жертв.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
На Европу внезапно напали ее собственные защитники
1 августа, 08:00
Она также назвала Марокко важным стратегическим партнером ЕС в борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой людей, не исключив увеличение финансовой поддержки Рабата. Вместе с тем председатель Еврокомиссии подчеркнула, что Брюссель не приемлет попыток использовать миграцию как инструмент давления на государства-члены.
Ранее 22 руководителя стран ЕС направили собственное письмо фон дер Ляйен, призвав Мадрид усилить контроль на внешней границе Евросоюза. По данным Euractiv, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Дании Метте Фредериксен предлагали увязать ситуацию с дальнейшим участием Испании в механизмах Шенгенской зоны.
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
США выделили 40 миллионов долларов Марокко незадолго до кризиса в Сеуте
Вчера, 14:59
 
В миреИспанияСеутаЕвропаУрсула фон дер ЛяйенПедро СанчесДжорджа МелониЕврокомиссияЕвросоюзНаплыв мигрантов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала