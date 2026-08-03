Хендерсон перешел в "Челси"

Ранее состав команды пополнил 35-летний нападающий Дэнни Уэлбек, также подписавший контракт на два года.

Хендерсону 36 лет. Ранее он выступал за "Сандерленд", "Ковентри", саудовский "Аль-Иттифак", нидерландский "Аякс" и "Ливерпуль", где являлся капитаном. Вместе с мерсисайдцами Хендерсон стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным обладателем Кубка английской лиги, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.