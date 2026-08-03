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Хендерсон перешел в "Челси" - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
18:20 03.08.2026 (обновлено: 18:21 03.08.2026)
Хендерсон перешел в "Челси"

"Челси" объявил о переходе полузащитника Джордана Хендерсона

© официальный твиттер футбольного клуба "Ливерпуль"Джордан Хендерсон
Джордан Хендерсон - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© официальный твиттер футбольного клуба "Ливерпуль"
Джордан Хендерсон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Джордан Хендерсон стал игроком лондонского "Челси", соглашение с ним рассчитано на два года.
  • Нападающий Дэнни Уэлбек также пополнил состав "Челси", подписав контракт на два года.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Полузащитник Джордан Хендерсон стал игроком лондонского "Челси", сообщается на сайте футбольного клуба.
Ранее "Брентфорд", за который Хендерсон выступал с лета 2025 года, объявил о расторжении контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. Соглашение "Челси" с полузащитником рассчитано на два года. В минувшем сезоне Хендерсон провел 34 матча в различных турнирах и забил один мяч.
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Ранее состав команды пополнил 35-летний нападающий Дэнни Уэлбек, также подписавший контракт на два года.
Хендерсону 36 лет. Ранее он выступал за "Сандерленд", "Ковентри", саудовский "Аль-Иттифак", нидерландский "Аякс" и "Ливерпуль", где являлся капитаном. Вместе с мерсисайдцами Хендерсон стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным обладателем Кубка английской лиги, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
В составе сборной Англии Хендерсон завоевал бронзу на прошедшем чемпионате мира, также на его счету серебро чемпионата Европы (2021) и бронза Лиги наций (2019).
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