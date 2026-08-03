Рейтинг@Mail.ru
Агент отметил, что "Зенит" не сможет продать Луиса Энрике в другой клуб - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:15 03.08.2026 (обновлено: 16:56 03.08.2026)
Агент отметил, что "Зенит" не сможет продать Луиса Энрике в другой клуб

Барбоза: "Зенит" не сможет продать Луиса Энрике за 35-40 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛуис Энрике (Зенит)
Луис Энрике (Зенит) - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Луис Энрике (Зенит). Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что петербургскому «Зениту» будет сложно продать Луиса Энрике за 35–40 миллионов евро.
  • По мнению Барбозы, маловероятно, что какой-либо клуб, включая «Фламенго», заплатит такую сумму за Луиса Энрике.
  • Барбоза считает, что сейчас нецелесообразно продавать Луиса Энрике и нереально, что он перейдет в другой клуб из Бразилии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Петербургскому "Зениту" будет крайне сложно продать бразильского нападающего Луиса Энрике за 35-40 миллионов евро, поскольку сейчас вряд ли найдется клуб, который готов заплатить такую сумму, заявил РИА Новости футбольный агент Паулу Барбоза.
Ранее бразильские СМИ сообщили, что "Фламенго" проявляет интерес к Луису Энрике, однако "Зенит" готов обсуждать только полноценный трансфер за 35-40 миллионов евро.
Луис Энрике - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
"Фенербахче" интересуется Луисом Энрике из "Зенита", пишут СМИ
10 июля, 18:21
"Луис Энрике, к сожалению, на чемпионате мира играл мало. Да и сезон в "Зените" для него складывался непросто. Но "Зенит", конечно, очень много заплатил "Фламенго" за его переход. Поэтому я думаю, что сумма в 35-40 миллионов евро - это вряд ли то, что способен заплатить какой-либо клуб, в том числе и "Фламенго", - сказал Барбоза.
"Конечно, они могут попробовать другие варианты, учитывая стоимость Луиса Энрике. Но, думаю, это будет непросто. С точки зрения интересов "Зенита", мне кажется, продавать его сейчас нецелесообразно. Поэтому считаю, что Луис Энрике вряд ли найдет клуб, который сможет заплатить такие деньги. Думаю, сейчас нереально, что Луис Энрике перейдет в другой клуб из Бразилии", - добавил Барбоза.
Луис Энрике (Зенит) - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
СМИ узнали, за сколько "Зенит" готов продать Луиса Энрике во "Фламенго"
30 июля, 08:35
 
ФутболСпортЛуис ЭнрикеЗенитФламенгоАПЛ 2026-2027 (Чемпионат Англии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    КАМАЗ
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    П. Кудерметова
    63
    00
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    Ротор
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Путинцева
    Ч. Шуай
    41
    66
  • Теннис
    Завершен
    J. Tjen
    Л. Самсонова
    65
    77
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала