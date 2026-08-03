Агент отметил, что "Зенит" не сможет продать Луиса Энрике в другой клуб

Краткий пересказ от РИА ИИ Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что петербургскому «Зениту» будет сложно продать Луиса Энрике за 35–40 миллионов евро.

По мнению Барбозы, маловероятно, что какой-либо клуб, включая «Фламенго», заплатит такую сумму за Луиса Энрике.

Барбоза считает, что сейчас нецелесообразно продавать Луиса Энрике и нереально, что он перейдет в другой клуб из Бразилии.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Петербургскому "Зениту" будет крайне сложно продать бразильского нападающего Луиса Энрике за 35-40 миллионов евро, поскольку сейчас вряд ли найдется клуб, который готов заплатить такую сумму, заявил РИА Новости футбольный агент Паулу Барбоза.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что " Фламенго " проявляет интерес к Луису Энрике , однако "Зенит" готов обсуждать только полноценный трансфер за 35-40 миллионов евро.

"Луис Энрике, к сожалению, на чемпионате мира играл мало. Да и сезон в "Зените" для него складывался непросто. Но "Зенит", конечно, очень много заплатил "Фламенго" за его переход. Поэтому я думаю, что сумма в 35-40 миллионов евро - это вряд ли то, что способен заплатить какой-либо клуб, в том числе и "Фламенго", - сказал Барбоза.