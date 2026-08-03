Агент отметил, что "Зенит" не сможет продать Луиса Энрике в другой клуб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что петербургскому «Зениту» будет сложно продать Луиса Энрике за 35–40 миллионов евро.
- По мнению Барбозы, маловероятно, что какой-либо клуб, включая «Фламенго», заплатит такую сумму за Луиса Энрике.
- Барбоза считает, что сейчас нецелесообразно продавать Луиса Энрике и нереально, что он перейдет в другой клуб из Бразилии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Петербургскому "Зениту" будет крайне сложно продать бразильского нападающего Луиса Энрике за 35-40 миллионов евро, поскольку сейчас вряд ли найдется клуб, который готов заплатить такую сумму, заявил РИА Новости футбольный агент Паулу Барбоза.
Ранее бразильские СМИ сообщили, что "Фламенго" проявляет интерес к Луису Энрике, однако "Зенит" готов обсуждать только полноценный трансфер за 35-40 миллионов евро.
"Луис Энрике, к сожалению, на чемпионате мира играл мало. Да и сезон в "Зените" для него складывался непросто. Но "Зенит", конечно, очень много заплатил "Фламенго" за его переход. Поэтому я думаю, что сумма в 35-40 миллионов евро - это вряд ли то, что способен заплатить какой-либо клуб, в том числе и "Фламенго", - сказал Барбоза.
"Конечно, они могут попробовать другие варианты, учитывая стоимость Луиса Энрике. Но, думаю, это будет непросто. С точки зрения интересов "Зенита", мне кажется, продавать его сейчас нецелесообразно. Поэтому считаю, что Луис Энрике вряд ли найдет клуб, который сможет заплатить такие деньги. Думаю, сейчас нереально, что Луис Энрике перейдет в другой клуб из Бразилии", - добавил Барбоза.