СМИ узнали подробности свадьбы Роналду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес пройдет 8 августа на острове Мадейра.
- Пара забронировала местный собор в городе Фуншал для проведения церемонии.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Свадьба португальского футболиста "Аль-Насра" Криштиану Роналду и испанской модели Джорджины Родригес пройдет 8 августа на острове Мадейра, сообщает The Sun.
Роналду находится в отношениях с Родригес с 2016 года, у пары родились две дочери. Всего у футболиста пятеро детей.
Роналду 41 год, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", четырехкратным обладателем "Золотой бутсы", пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.
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