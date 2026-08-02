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СМИ узнали подробности свадьбы Роналду - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
14:18 02.08.2026 (обновлено: 23:34 02.08.2026)
СМИ узнали подробности свадьбы Роналду

Sun: свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес пройдет 8 августа на Мадейре

© Фото : Соцсети футболистаКриштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Соцсети футболиста
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес пройдет 8 августа на острове Мадейра.
  • Пара забронировала местный собор в городе Фуншал для проведения церемонии.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Свадьба португальского футболиста "Аль-Насра" Криштиану Роналду и испанской модели Джорджины Родригес пройдет 8 августа на острове Мадейра, сообщает The Sun.
По информации источника, пара забронировала для службы местный собор в городе Фуншал, где родился Роналду. Ранее футболист и его невеста были замечены с обручальными кольцами на яхте игрока.
Роналду находится в отношениях с Родригес с 2016 года, у пары родились две дочери. Всего у футболиста пятеро детей.
Роналду 41 год, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", четырехкратным обладателем "Золотой бутсы", пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.
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ФутболМадейраФуншалКриштиану РоналдуАль-НасрЛига чемпионов УЕФА 2026-2027Спорт
 
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