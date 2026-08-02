"Спартак" в большинстве одержал волевую победу над "Ахматом" в матче РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты московского «Спартака» обыграли грозненский «Ахмат» в матче второго тура РПЛ со счетом 2:1.
- У «Ахмата» гол забил Эгаш Касинтура с пенальти, у «Спартака» мячи забили Кристофер Ву и Эсекьель Барко.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" обыграли грозненский "Ахмат" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в воскресенье в Грозном и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У хозяев отличился Эгаш Касинтура (5-я минута, пенальти). У "Спартака" мячи забили защитник Кристофер Ву (39) и полузащитник Эсекьель Барко (90+1). На 76-й минуте Касинтура получил красную карточку.
02 августа 2026 • начало в 20:30
Завершен
05’ • Эгаш Касинтура (П)
39’ • Кристофер Ву
90’ • Эсекьель Барко
"Ахмат" получил право на пенальти после того, как вратарь "Спартака" Александр Максименко разыграл свободный удар, отдав передачу Ву. Защитник коснулся мяча рукой, чтобы установить его на углу площади ворот, после чего главный арбитр Антон Фролов назначил 11-метровый удар.
В следующем туре московская команда 9 августа примет "Краснодар", а грозненцы днем позже на выезде встретятся с воронежским "Факелом".