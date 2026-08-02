"Спартак" в большинстве одержал волевую победу над "Ахматом" в матче РПЛ

"Ахмат" получил право на пенальти после того, как вратарь "Спартака" Александр Максименко разыграл свободный удар, отдав передачу Ву. Защитник коснулся мяча рукой, чтобы установить его на углу площади ворот, после чего главный арбитр Антон Фролов назначил 11-метровый удар.