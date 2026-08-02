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"Спартак" в большинстве одержал волевую победу над "Ахматом" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
22:39 02.08.2026 (обновлено: 22:49 02.08.2026)
"Спартак" в большинстве одержал волевую победу над "Ахматом" в матче РПЛ

Футболисты московского "Спартака" обыграли "Ахмат" в матче второго тура РПЛ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва)
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Локомотив (Москва) - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты московского «Спартака» обыграли грозненский «Ахмат» в матче второго тура РПЛ со счетом 2:1.
  • У «Ахмата» гол забил Эгаш Касинтура с пенальти, у «Спартака» мячи забили Кристофер Ву и Эсекьель Барко.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" обыграли грозненский "Ахмат" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в воскресенье в Грозном и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У хозяев отличился Эгаш Касинтура (5-я минута, пенальти). У "Спартака" мячи забили защитник Кристофер Ву (39) и полузащитник Эсекьель Барко (90+1). На 76-й минуте Касинтура получил красную карточку.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 августа 2026 • начало в 20:30
Завершен
Ахмат
1 : 2
Спартак Москва
05‎’‎ • Эгаш Касинтура (П)
39‎’‎ • Кристофер Ву
(Маркиньос)
90‎’‎ • Эсекьель Барко
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ахмат" получил право на пенальти после того, как вратарь "Спартака" Александр Максименко разыграл свободный удар, отдав передачу Ву. Защитник коснулся мяча рукой, чтобы установить его на углу площади ворот, после чего главный арбитр Антон Фролов назначил 11-метровый удар.
В следующем туре московская команда 9 августа примет "Краснодар", а грозненцы днем позже на выезде встретятся с воронежским "Факелом".
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ФутболСпортЭгаш КасинтураКристофер ВуАлександр МаксименкоСпартак МоскваАхматРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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