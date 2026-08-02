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Президент Армении назначил Пашиняна премьером - РИА Новости, 02.08.2026
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13:20 02.08.2026 (обновлено: 14:14 02.08.2026)
Президент Армении назначил Пашиняна премьером

Хачатурян назначил Пашиняна премьером Армении

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны.
  • Ранее правительство вместе с ним подало в отставку из-за начала работы нового парламента.
ЕРЕВАН, 2 авг — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны.
Ранее сегодня правительство вместе с ним подало в отставку из-за начала работы Национального собрания нового созыва.
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В Конституции республики указано, что президент после начала срока полномочий парламента назначает премьером кандидата, представленного большинством в законодательном органе.
Согласно итогам выборов, в Национальное собрание вошли три политические силы. Правящему "Гражданском договору" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" — 29 и 12. Партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
Первая сессия парламента нового созыва открылась в воскресенье в Ереване. На ней впервые не выступил католикос всех армян Гарегин II. Это вызвало недовольство оппозиции.
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В миреАрменияНикол ПашинянВаагн ХачатурянГарегин IIЕреван
 
 
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