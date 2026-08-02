Президент Армении назначил Пашиняна премьером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны.
- Ранее правительство вместе с ним подало в отставку из-за начала работы нового парламента.
ЕРЕВАН, 2 авг — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны.
Ранее сегодня правительство вместе с ним подало в отставку из-за начала работы Национального собрания нового созыва.
В Конституции республики указано, что президент после начала срока полномочий парламента назначает премьером кандидата, представленного большинством в законодательном органе.
Согласно итогам выборов, в Национальное собрание вошли три политические силы. Правящему "Гражданском договору" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" — 29 и 12. Партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
Первая сессия парламента нового созыва открылась в воскресенье в Ереване. На ней впервые не выступил католикос всех армян Гарегин II. Это вызвало недовольство оппозиции.
Пашинян ответил на вопрос Лукашенко, кому нужна Армения
30 июля, 16:16