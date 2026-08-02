Правительство Армении вместе с Пашиняном ушло в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Армении вместе с Николом Пашиняном ушло в отставку в первый день заседания нового парламента.

Президент Ваагн Хачатурян вскоре переназначил Пашиняна премьер-министром.

ЕРЕВАН, 2 авг — РИА Новости. Правительство Армении вместе с Николом Пашиняном ушло в отставку в первый день заседания нового парламента.

Соответствующий указ подписал президент страны Ваагн Хачатурян. Затем он переназначил Пашиняна премьером. Ранее сегодня он подал в отставку в связи с началом работы Национального собрания очередного созыва.

Члены правительства продолжают выполнять обязанности до формирования нового кабмина.

В Конституции республики указано , что президент после начала срока полномочий Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного большинством в законодательном органе.

Согласно итогам выборов, в новый парламент вошли три политические силы. Правящему "Гражданском договору" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" — 29 и 12 соответственно. Партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.