Правительство Армении вместе с Пашиняном ушло в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Армении вместе с Николом Пашиняном ушло в отставку в первый день заседания нового парламента.
- Президент Ваагн Хачатурян вскоре переназначил Пашиняна премьер-министром.
ЕРЕВАН, 2 авг — РИА Новости. Правительство Армении вместе с Николом Пашиняном ушло в отставку в первый день заседания нового парламента.
Соответствующий указ подписал президент страны Ваагн Хачатурян. Затем он переназначил Пашиняна премьером. Ранее сегодня он подал в отставку в связи с началом работы Национального собрания очередного созыва.
Члены правительства продолжают выполнять обязанности до формирования нового кабмина.
В Конституции республики указано, что президент после начала срока полномочий Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного большинством в законодательном органе.
Согласно итогам выборов, в новый парламент вошли три политические силы. Правящему "Гражданском договору" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" — 29 и 12 соответственно. Партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
Первая сессия Национального собрания Армении нового созыва открылась в воскресенье в Ереване. На ней впервые не выступил Католикос всех армян Гарегин II. Это вызвало недовольство оппозиции.
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