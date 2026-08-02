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Католикос всех армян не выступил на открытии первой сессии парламента - РИА Новости, 02.08.2026
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09:47 02.08.2026
Католикос всех армян не выступил на открытии первой сессии парламента

Католикос всех армян Гарегин II не выступил на открытии первой сессии парламента

© SputnikКатоликос всех армян Гарегин II
Католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Sputnik
Католикос всех армян Гарегин II . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Католикос всех армян Гарегин II впервые не выступил на открытии первой сессии парламента Армении нового созыва.
  • В Армении на фоне конфликта с церковью арестованы четыре иерарха Армянской апостольской церкви и меценат Самвел Карапетян.
ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II впервые не выступил на открытии первой сессии парламента Армении нового созыва.
Согласно армянскому законодательству, в связи с открытием первой сессии с приветственной речью имеют право выступить президент республики и католикос всех армян.
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В воскресенье на открытии сессии выступил только президент страны Ваагн Хачатурян.
Отсутствие католикоса вызвало недовольство оппозиции.
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"Где армянский патриарх?" - спросил лидер фракции "Сильная Армения" Нарек Карапетян. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале парламента.

В Армении на фоне конфликта с церковью арестованы четыре иерарха Армянской апостольской церкви и меценат Самвел Карапетян. Церковь и диаспора считают преследование незаконным.
Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов, заявляя о давлении на избирателей, вовлечении правоохранителей, использовании административного ресурса, нарушениях финансовой отчетности. После рассмотрения исков суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
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В миреАрменияГарегин IIВаагн ХачатурянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
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