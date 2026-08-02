Католикос всех армян не выступил на открытии первой сессии парламента

Краткий пересказ от РИА ИИ Католикос всех армян Гарегин II впервые не выступил на открытии первой сессии парламента Армении нового созыва.

В Армении на фоне конфликта с церковью арестованы четыре иерарха Армянской апостольской церкви и меценат Самвел Карапетян.

ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II впервые не выступил на открытии первой сессии парламента Армении нового созыва.

Согласно армянскому законодательству, в связи с открытием первой сессии с приветственной речью имеют право выступить президент республики и католикос всех армян.

В воскресенье на открытии сессии выступил только президент страны Ваагн Хачатурян

Отсутствие католикоса вызвало недовольство оппозиции.

« "Где армянский патриарх?" - спросил лидер фракции "Сильная Армения" Нарек Карапетян. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале парламента.

Армении на фоне конфликта с церковью арестованы четыре иерарха Армянской апостольской церкви и меценат Самвел Карапетян. Церковь и диаспора считают преследование незаконным.

Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов, заявляя о давлении на избирателей, вовлечении правоохранителей, использовании административного ресурса, нарушениях финансовой отчетности. После рассмотрения исков суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.