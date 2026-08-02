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В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося поджечь бар - РИА Новости, 02.08.2026
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19:43 02.08.2026 (обновлено: 20:10 02.08.2026)
В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося поджечь бар

В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося поджечь бар после конфликта

© Фото : Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО/MAXЗадержание мужчины, который собирался поджечь бар в Санкт-Петербурге
Задержание мужчины, который собирался поджечь бар в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО/MAX
Задержание мужчины, который собирался поджечь бар в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Санкт-Петербурга пытался поджечь бар в историческом центре города после конфликта с посетителями.
  • Мужчина похитил канистру с топливом из микроавтобуса и уговорил прохожего совершить поджог заведения.
  • Оба участника инцидента были задержаны нарядом Росгвардии и доставлены в полицию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Росгвардейцы задержали жителя Санкт-Петербурга, пытавшегося поджечь бар в историческом центре города, заведение его попросили покинуть после конфликта с посетителями, сообщил региональный главк Росгвардии.
Согласно каналу ведомства на платформе "Макс", в субботу ближе к полуночи 22-летний мужчина повздорил с посетителями бара на Пушкинской улице, после чего его попросили покинуть заведение. Поблизости в Лиговском переулке он заметил микроавтобус с закрепленной на задней двери канистрой с топливом.
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"Нетрезвый молодой человек похитил канистру и направился обратно к бару. По пути он встретил 34-летнего прохожего и, представившись ему сотрудником одного из силовых ведомств, уговорил его совершить поджог заведения", – рассказали в главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Старший из мужчин вылил содержимое канистры у входа в бар и попытался его поджечь, в том время как 22-летний петербуржец снимал происходившее на телефон. При этом дизельное топливо не загорелось, и инициатор поджога скрылся с места происшествия.
Как отмечается, его случайного соучастника с канистрой задержал наряд отдела вневедомственной охраны по Центральному району, а через несколько минут на углу Пушкинской улицы и Невского проспекта был задержан и "организатор" поджога, приметы которого сообщил росгвардейцам первый задержанный.
Обоих доставили в полицию, канистра изъята, добавили в Росгвардии.
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