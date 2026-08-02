В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося поджечь бар

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Санкт-Петербурга пытался поджечь бар в историческом центре города после конфликта с посетителями.

Мужчина похитил канистру с топливом из микроавтобуса и уговорил прохожего совершить поджог заведения.

Оба участника инцидента были задержаны нарядом Росгвардии и доставлены в полицию.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Росгвардейцы задержали жителя Санкт-Петербурга, пытавшегося поджечь бар в историческом центре города, заведение его попросили покинуть после конфликта с посетителями, сообщил региональный главк Росгвардии.

Согласно каналу ведомства на платформе " Макс ", в субботу ближе к полуночи 22-летний мужчина повздорил с посетителями бара на Пушкинской улице, после чего его попросили покинуть заведение. Поблизости в Лиговском переулке он заметил микроавтобус с закрепленной на задней двери канистрой с топливом.

"Нетрезвый молодой человек похитил канистру и направился обратно к бару. По пути он встретил 34-летнего прохожего и, представившись ему сотрудником одного из силовых ведомств, уговорил его совершить поджог заведения", – рассказали в главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Старший из мужчин вылил содержимое канистры у входа в бар и попытался его поджечь, в том время как 22-летний петербуржец снимал происходившее на телефон. При этом дизельное топливо не загорелось, и инициатор поджога скрылся с места происшествия.

Как отмечается, его случайного соучастника с канистрой задержал наряд отдела вневедомственной охраны по Центральному району, а через несколько минут на углу Пушкинской улицы и Невского проспекта был задержан и "организатор" поджога, приметы которого сообщил росгвардейцам первый задержанный.