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Дубль Кривцова принес "Краснодару" победу над "Факелом" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
20:18 02.08.2026
Дубль Кривцова принес "Краснодару" победу над "Факелом" в матче РПЛ

"Краснодар" нанес поражение воронежскому "Факелу" в матче второго тура РПЛ

© пресс-служба ФК "Краснодар"Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов
Полузащитник Краснодара Никита Кривцов - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© пресс-служба ФК "Краснодар"
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Краснодар» победил воронежский «Факел» в матче второго тура РПЛ со счетом 3:2.
  • Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в этом матче, всего в РПЛ он парировал 8 из 12 пенальти.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" нанес поражение воронежскому "Факелу" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Никита Кривцов (27-я и 59-я минуты), еще один мяч забил Жубал (4). У гостей отличились Максим Турищев (85) и Алексей Сутормин (88).
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 августа 2026 • начало в 18:15
Завершен
Краснодар
3 : 2
Факел
05‎’‎ • Жубал
(Лукас Оласа)
28‎’‎ • Никита Кривцов
(Кристиан Кардозо)
59‎’‎ • Никита Кривцов
(Жуан Батчи)
85‎’‎ • Максим Турищев
(Николай Гиоргобиани)
88‎’‎ • Алексей Сутормин
(Belajdi Pusi)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Голкипер хозяев Станислав Агкацев на 51-й минуте отбил 11-метровый удар, который исполнил Аксель Гнапи. В РПЛ вратарь отразил восемь пенальти из 12.
"Краснодар" одержал вторую победу на старте сезона и 9 августа на выезде сыграет с московским "Спартаком". "Факел", потерпевший второе поражение, 10 августа примет грозненский "Ахмат".
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