Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Краснодар» победил воронежский «Факел» в матче второго тура РПЛ со счетом 3:2.
- Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в этом матче, всего в РПЛ он парировал 8 из 12 пенальти.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" нанес поражение воронежскому "Факелу" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Никита Кривцов (27-я и 59-я минуты), еще один мяч забил Жубал (4). У гостей отличились Максим Турищев (85) и Алексей Сутормин (88).
02 августа 2026 • начало в 18:15
Завершен
05’ • Жубал
28’ • Никита Кривцов
59’ • Никита Кривцов
85’ • Максим Турищев
88’ • Алексей Сутормин
(Belajdi Pusi)
Голкипер хозяев Станислав Агкацев на 51-й минуте отбил 11-метровый удар, который исполнил Аксель Гнапи. В РПЛ вратарь отразил восемь пенальти из 12.
"Краснодар" одержал вторую победу на старте сезона и 9 августа на выезде сыграет с московским "Спартаком". "Факел", потерпевший второе поражение, 10 августа примет грозненский "Ахмат".