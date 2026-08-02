"У нас дефицит": Колосков предложил уволенному Слуцкому вернуться Россию

Слуцкий возглавлял "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023-го по август 2026 года. Под его руководством команда дважды завоевала Суперкубок Китая. В 2017 году он возглавлял английский "Халл Сити", а в 2018-2019 годах тренировал нидерландский "Витесс".

Последним российским клубом в карьере специалиста был казанский "Рубин", который он возглавлял с 2020 по 2022 год. До этого он на протяжении семи лет тренировал московский ЦСКА, вместе с которым трижды стал чемпионом России, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России. В 2015-2016 годах он совмещал работу в армейском клубе с постом главного тренера сборной России и помог команде выйти на чемпионат Европы 2016 года.