"У нас дефицит": Колосков предложил уволенному Слуцкому вернуться Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Колосков заявил, что опыт Леонида Слуцкого пригодился бы российскому футболу.
- Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» после поражения в матче 21-го тура чемпионата Китая.
- По мнению Колоскова, в российском футболе существует проблема с тренерами и дефицит специалистов на всех уровнях.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что опыт Леонида Слуцкого, объявившего об уходе с поста главного тренера китайского клуба "Шанхай Шэньхуа", пригодился бы российскому футболу.
В воскресенье "Шанхай Шэньхуа" на выезде проиграл "Ляонин Тежэнь" со счетом 1:3 в матче 21-го тура чемпионата Китая и потерпел третье поражение подряд. После встречи Слуцкий объявил на пресс-конференции, что покидает пост главного тренера команды. Команда с 19 очками занимает 13-е место в таблице. Перед началом сезона с "Шанхая" сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.
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"У нас проблема с тренерами, дефицит на всех уровнях. Человек с таким опытом, причем успешным, пригодился бы российскому футболу. Он и в Англии, и в Нидерландах, и в Китае, и в России хорошо поработал. Таких специалистов у нас немного. Мое мнение: он пригодился бы", - сказал Колосков.
Слуцкий возглавлял "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023-го по август 2026 года. Под его руководством команда дважды завоевала Суперкубок Китая. В 2017 году он возглавлял английский "Халл Сити", а в 2018-2019 годах тренировал нидерландский "Витесс".
Последним российским клубом в карьере специалиста был казанский "Рубин", который он возглавлял с 2020 по 2022 год. До этого он на протяжении семи лет тренировал московский ЦСКА, вместе с которым трижды стал чемпионом России, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России. В 2015-2016 годах он совмещал работу в армейском клубе с постом главного тренера сборной России и помог команде выйти на чемпионат Европы 2016 года.