Эксперт оценил решение назначить пенальти в ворота "Краснодара"

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов назвал правильным решение арбитра Станислава Матвеева назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Факелом».

Встреча в Краснодаре завершилась победой хозяев — 3:2, при этом на 51-й минуте матча был назначен пенальти в ворота «Краснодара» после вмешательства системы VAR.

«Краснодар» после двух матчей занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Факел» располагается на 14-й позиции.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов в разговоре с РИА Новости назвал правильным решение главного арбитра Станислава Матвеева назначить пенальти в ворота "Краснодара" в матче второго тура чемпионата России по футболу с воронежским "Факелом".

Встреча в Краснодаре завершилась победой хозяев - 3:2. На 51-й минуте при счете 2:0 в пользу " Краснодара " главный арбитр матча Матвеев после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти в ворота "быков". Аксель Гнапи не реализовал 11-метровый удар - его отразил вратарь хозяев Станислав Агкацев

"В данной ситуации судья должен был самостоятельно принять решение на поле, так как находился в правильной рекомендованной открытой позиции. В данном случае для Матвеева не должно было составить труда правильно оценить этот момент на футбольном поле: игрок "Краснодара" применяет руку и попадает сопернику по лицу при борьбе за верховой мяч. Данный эпизод всегда наказывается желтой карточкой. Видеоассистент Артур Федоров правильно вмешался, показал момент и место нарушения", - сказал Федотов.

"Краснодар" после двух матчей с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая петербургскому "Зениту" по дополнительным показателям. "Факел" очков не набрал и располагается на 14-й позиции.