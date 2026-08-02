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Эксперт оценил решение назначить пенальти в ворота "Краснодара" - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
22:09 02.08.2026
Эксперт оценил решение назначить пенальти в ворота "Краснодара"

Эксперт поддержал решение назначить пенальти в ворота "Краснодара"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтанислав Агкацев
Станислав Агкацев - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов назвал правильным решение арбитра Станислава Матвеева назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Факелом».
  • Встреча в Краснодаре завершилась победой хозяев — 3:2, при этом на 51-й минуте матча был назначен пенальти в ворота «Краснодара» после вмешательства системы VAR.
  • «Краснодар» после двух матчей занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Факел» располагается на 14-й позиции.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов в разговоре с РИА Новости назвал правильным решение главного арбитра Станислава Матвеева назначить пенальти в ворота "Краснодара" в матче второго тура чемпионата России по футболу с воронежским "Факелом".
Встреча в Краснодаре завершилась победой хозяев - 3:2. На 51-й минуте при счете 2:0 в пользу "Краснодара" главный арбитр матча Матвеев после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти в ворота "быков". Аксель Гнапи не реализовал 11-метровый удар - его отразил вратарь хозяев Станислав Агкацев.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 августа 2026 • начало в 18:15
Завершен
Краснодар
3 : 2
Факел
05‎’‎ • Жубал
(Лукас Оласа)
28‎’‎ • Никита Кривцов
(Кристиан Кардозо)
59‎’‎ • Никита Кривцов
(Жуан Батчи)
85‎’‎ • Максим Турищев
(Николай Гиоргобиани)
88‎’‎ • Алексей Сутормин
(Belajdi Pusi)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"В данной ситуации судья должен был самостоятельно принять решение на поле, так как находился в правильной рекомендованной открытой позиции. В данном случае для Матвеева не должно было составить труда правильно оценить этот момент на футбольном поле: игрок "Краснодара" применяет руку и попадает сопернику по лицу при борьбе за верховой мяч. Данный эпизод всегда наказывается желтой карточкой. Видеоассистент Артур Федоров правильно вмешался, показал момент и место нарушения", - сказал Федотов.
"Краснодар" после двух матчей с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая петербургскому "Зениту" по дополнительным показателям. "Факел" очков не набрал и располагается на 14-й позиции.
В третьем туре "Краснодар" 9 августа на выезде сыграет с московским "Спартаком", а "Факел" на следующий день в Воронеже примет грозненский "Ахмат".
Футбол - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Эксперт поддержал решение назначить пенальти в ворота "Спартака"
Вчера, 21:38
 
ФутболСтанислав АгкацевКраснодарФакелРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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