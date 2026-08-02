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Эксперт поддержал решение назначить пенальти в ворота "Спартака" - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
21:38 02.08.2026
Эксперт поддержал решение назначить пенальти в ворота "Спартака"

Федотов поддержал решение назначить пенальти в ворота "Спартака" в матче РПЛ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол
Футбол - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что арбитр Антон Фролов правильно назначил пенальти в ворота московского футбольного клуба «Спартак» в начале матча с «Ахматом».
  • Вратарь «Спартака» Александр Максименко разыграл свободный удар, отдав передачу Кристоферу Ву, и защитник коснулся мяча рукой, после чего арбитр назначил пенальти.
  • Федотов отметил, что по новым правилам применяется принцип преимущества при неправильном вводе мяча в игру, и действия Антона Фролова и VAR Сергея Цыганка были верными.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что арбитр Антон Фролов правильно назначил пенальти в ворота московского футбольного клуба "Спартак" в начале матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом".
Матч проходит в Грозном. Вратарь "Спартака" Александр Максименко разыграл свободный удар, отдав передачу Кристоферу Ву. Защитник коснулся мяча рукой, чтобы установить его на углу площади ворот, после чего главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти в ворота "красно-белых". Пенальти на 5-й минуте реализовал Эгаш Касинтура.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 августа 2026 • начало в 20:30
Завершен
Ахмат
1 : 2
Спартак Москва
05‎’‎ • Эгаш Касинтура (П)
39‎’‎ • Кристофер Ву
(Маркиньос)
90‎’‎ • Эсекьель Барко
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"Грубо говоря, Максименко в данном случае посчитал, что он самый хитрый на футбольном поле. Это затяжка времени при возобновлении игры: когда мяч был у него в руках, арбитр начал отсчет времени, а Максименко посчитал, что он умнее всех, и отдал мяч игроку обороны. В момент, когда он кинул мяч, по новым правилам применяется принцип преимущества - неправильный ввод мяча в игру, и арбитр выжидает, куда попадет мяч. В данном случае он попал в руку защитнику, хотя мяч в игру вводил Максименко", - сказал Федотов.
"В прошлом сезоне с Алексеем Сухим был момент в матче "Динамо" (Махачкала) - "Крылья Советов", когда надо было назначать 11-метровый удар за такой же момент. Вратарь отдал мяч партнеру, и он также остановил мяч рукой и ввел его в игру. Арбитры вышли из положения так: мяч якобы был неправильно введен, а футболисты противоположной команды вошли в штрафную площадь, чего не было. В данном моменте Антон Фролов и VAR (судья, отвечающий за систему видеоассистента рефери - прим. ред.) Сергей Цыганок поступили абсолютно верно", - добавил собеседник агентства.
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ФутболСпортСпартак МоскваАхматЭгаш КасинтураАлександр МаксименкоКристофер ВуРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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