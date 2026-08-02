Эксперт поддержал решение назначить пенальти в ворота "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что арбитр Антон Фролов правильно назначил пенальти в ворота московского футбольного клуба «Спартак» в начале матча с «Ахматом».

Вратарь «Спартака» Александр Максименко разыграл свободный удар, отдав передачу Кристоферу Ву, и защитник коснулся мяча рукой, после чего арбитр назначил пенальти.

Федотов отметил, что по новым правилам применяется принцип преимущества при неправильном вводе мяча в игру, и действия Антона Фролова и VAR Сергея Цыганка были верными.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что арбитр Антон Фролов правильно назначил пенальти в ворота московского футбольного клуба "Спартак" в начале матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом".

Матч проходит в Грозном . Вратарь " Спартака " Александр Максименко разыграл свободный удар, отдав передачу Кристоферу Ву. Защитник коснулся мяча рукой, чтобы установить его на углу площади ворот, после чего главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти в ворота "красно-белых". Пенальти на 5-й минуте реализовал Эгаш Касинтура.

"Грубо говоря, Максименко в данном случае посчитал, что он самый хитрый на футбольном поле. Это затяжка времени при возобновлении игры: когда мяч был у него в руках, арбитр начал отсчет времени, а Максименко посчитал, что он умнее всех, и отдал мяч игроку обороны. В момент, когда он кинул мяч, по новым правилам применяется принцип преимущества - неправильный ввод мяча в игру, и арбитр выжидает, куда попадет мяч. В данном случае он попал в руку защитнику, хотя мяч в игру вводил Максименко", - сказал Федотов.