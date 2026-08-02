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"Крылья Советов" могут войти в шестерку лучших команд РПЛ, считает Ороз - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
14:39 02.08.2026 (обновлено: 15:04 02.08.2026)
"Крылья Советов" могут войти в шестерку лучших команд РПЛ, считает Ороз

Ороз: "Крылья Советов" могут войти в топ-6 по итогам сезона в РПЛ

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Крылья Советов" (Самара) -"Локомотив" (Москва)
Футбол. РПЛ. Крылья Советов (Самара) -Локомотив (Москва) - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доминик Ороз, защитник ФК "Крылья Советов", заявил, что по итогам сезона-2026/27 самарцы могут войти в шестерку лучших команд Российской премьер-лиги (РПЛ).
  • "Крылья Советов" начали сезон в РПЛ двумя гостевыми матчами, в которых поочередно сыграли вничью с московскими "Динамо" и ЦСКА, и на данный момент занимают 10-е место в турнирной таблице.
  • В третьем туре РПЛ 8 августа "Крылья Советов" на своем поле примут калининградскую "Балтику".
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник футбольного клуба "Крылья Советов" Доминик Ороз в разговоре с РИА Новости заявил, что самарцы по итогам сезона-2026/27 могут войти в шестерку лучших команд Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Крылья Советов" начали сезон в РПЛ двумя гостевыми матчами. В первом и втором турах самарцы поочередно сыграли вничью с московскими "Динамо" (0:0) и ЦСКА (1:1). На данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
«
"Довольны результатами на старте сезона, ведь у нас были два сильных соперника. Увести по очку в каждом из этих матчей значит для нас многое. Мы можем быть довольны, но если посмотреть на игру с ЦСКА, мы могли и выиграть. По ощущению, в концовке мы были ближе к голу. Хочется большего, но мы можем быть довольны и одним очком", - сказал Ороз.
"Как команда мы хотим бороться за место в шестерке лучших, а не как это было в последние пару сезонов, когда мы бились за места в нижней части таблицы и сохранение места в РПЛ. Что касается личных целей, мне бы хотелось чаще выходить на поле", - отметил защитник самарцев.
"Крылья Советов" в третьем туре РПЛ 8 августа на своем поле примут калининградскую "Балтику".
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 августа 2026 • начало в 15:30
Матч не начался
Крылья Советов
:
Балтика
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