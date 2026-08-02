"Крылья Советов" могут войти в шестерку лучших команд РПЛ, считает Ороз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доминик Ороз, защитник ФК "Крылья Советов", заявил, что по итогам сезона-2026/27 самарцы могут войти в шестерку лучших команд Российской премьер-лиги (РПЛ).
- "Крылья Советов" начали сезон в РПЛ двумя гостевыми матчами, в которых поочередно сыграли вничью с московскими "Динамо" и ЦСКА, и на данный момент занимают 10-е место в турнирной таблице.
- В третьем туре РПЛ 8 августа "Крылья Советов" на своем поле примут калининградскую "Балтику".
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник футбольного клуба "Крылья Советов" Доминик Ороз в разговоре с РИА Новости заявил, что самарцы по итогам сезона-2026/27 могут войти в шестерку лучших команд Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Крылья Советов" начали сезон в РПЛ двумя гостевыми матчами. В первом и втором турах самарцы поочередно сыграли вничью с московскими "Динамо" (0:0) и ЦСКА (1:1). На данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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"Довольны результатами на старте сезона, ведь у нас были два сильных соперника. Увести по очку в каждом из этих матчей значит для нас многое. Мы можем быть довольны, но если посмотреть на игру с ЦСКА, мы могли и выиграть. По ощущению, в концовке мы были ближе к голу. Хочется большего, но мы можем быть довольны и одним очком", - сказал Ороз.
"Как команда мы хотим бороться за место в шестерке лучших, а не как это было в последние пару сезонов, когда мы бились за места в нижней части таблицы и сохранение места в РПЛ. Что касается личных целей, мне бы хотелось чаще выходить на поле", - отметил защитник самарцев.
"Крылья Советов" в третьем туре РПЛ 8 августа на своем поле примут калининградскую "Балтику".
08 августа 2026 • начало в 15:30
Матч не начался