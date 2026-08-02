"Крылья Советов" могут войти в шестерку лучших команд РПЛ, считает Ороз

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"Довольны результатами на старте сезона, ведь у нас были два сильных соперника. Увести по очку в каждом из этих матчей значит для нас многое. Мы можем быть довольны, но если посмотреть на игру с ЦСКА, мы могли и выиграть. По ощущению, в концовке мы были ближе к голу. Хочется большего, но мы можем быть довольны и одним очком", - сказал Ороз.