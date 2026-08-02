СМИ узнали, сколько "Арсенал" предложил "Реалу" за Винисиуса Жуниора

Краткий пересказ от РИА ИИ "Арсенал" предложил "Реалу" 135 млн евро за Винисиуса Жуниора, с учетом бонусов сумма может достичь 145 млн евро.

Винисиус открыт к переходу в Премьер-лигу и не ответил согласием на последнее предложение "Реала" по продлению контракта.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" предложил мадридскому "Реалу" 135 млн евро за нападающего сборной Бразилии по футболу Винисиуса Жуниора, сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, с учетом бонусов сумма может достичь 145 млн евро. Винисиус открыт к переходу в Премьер-лигу и не ответил согласием на последнее предложение "Реала" по продлению контракта.