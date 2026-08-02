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СМИ узнали, сколько "Арсенал" предложил "Реалу" за Винисиуса Жуниора - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
09:16 02.08.2026
СМИ узнали, сколько "Арсенал" предложил "Реалу" за Винисиуса Жуниора

Goal: "Арсенал" предложил "Реалу" 135 млн евро за Винисиуса Жуниора

© Соцсети клубаВинисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Соцсети клуба
Винисиус Жуниор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Арсенал" предложил "Реалу" 135 млн евро за Винисиуса Жуниора, с учетом бонусов сумма может достичь 145 млн евро.
  • Винисиус открыт к переходу в Премьер-лигу и не ответил согласием на последнее предложение "Реала" по продлению контракта.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" предложил мадридскому "Реалу" 135 млн евро за нападающего сборной Бразилии по футболу Винисиуса Жуниора, сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.
По информации источника, с учетом бонусов сумма может достичь 145 млн евро. Винисиус открыт к переходу в Премьер-лигу и не ответил согласием на последнее предложение "Реала" по продлению контракта.
Винисиусу 26 лет, бразилец выступает за "Реал" с лета 2018 года, его соглашение истекает летом 2027 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
СМИ: "Арсенал" согласовал условия личного контракта с Винисиусом
1 августа, 00:10
 
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