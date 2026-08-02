Тренер "Динамо" Шварц прокомментировал ситуацию на старте РПЛ

"Мы провели всего две официальные встречи, и, конечно, нам надо улучшать разные компоненты. Да, во втором тайме матча с "Крыльями" мы не показали свою игру, но сегодня мы увидели много хороших моментов в плане того, как мы хотим играть. У нас самих были большие ожидания от старта чемпионата после такой предсезонки, и мы разочарованы результатами, но мы должны продолжать строить свою игру и усердно трудиться каждый день", - добавил специалист.