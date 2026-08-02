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Тренер "Динамо" Шварц прокомментировал ситуацию на старте РПЛ - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
00:52 02.08.2026
Тренер "Динамо" Шварц прокомментировал ситуацию на старте РПЛ

Шварц: были большие ожидания от старта РПЛ, "Динамо" разочаровано результатами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара)
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Футбол. РПЛ. "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что команда рассчитывала набрать больше очков на старте сезона РПЛ и теперь должна исправлять ситуацию.
  • В матче второго тура чемпионата России «Динамо» уступило «Балтике» со счетом 1:2.
  • В среду «Динамо» встретится с «Факелом» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России, а 9 августа примет махачкалинское «Динамо» в третьем туре РПЛ.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц заявил, что команда рассчитывала набрать больше очков на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и теперь должна исправлять ситуацию.
В субботу "бело-голубые" на выезде уступили калининградской "Балтике" (1:2) в матче второго тура чемпионата России. В стартовой игре "Динамо" дома сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" (0:0).
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"Нам надо продолжать работать над нашими принципами игры. Сегодня результат плохой, но в нашей игре все же было много хороших моментов. Мы провели отличную предсезонку и ожидали, что наберем в стартовых турах больше очков, но так бывает в футболе. Теперь нам придется исправлять эту ситуацию, и я на сто процентов верю в нашу команду и наших игроков", - приводятся слова Шварца на сайте "Динамо".
"Мы провели всего две официальные встречи, и, конечно, нам надо улучшать разные компоненты. Да, во втором тайме матча с "Крыльями" мы не показали свою игру, но сегодня мы увидели много хороших моментов в плане того, как мы хотим играть. У нас самих были большие ожидания от старта чемпионата после такой предсезонки, и мы разочарованы результатами, но мы должны продолжать строить свою игру и усердно трудиться каждый день", - добавил специалист.
В среду "бело-голубые" на выезде встретятся с воронежским "Факелом" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. В третьем туре РПЛ "Динамо" 9 августа примет махачкалинское "Динамо".
Кубок России по футболу
05 августа 2026 • начало в 18:30
Матч не начался
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