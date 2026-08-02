В Саратове несколько жителей пострадали при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саратове в результате атаки БПЛА пострадали несколько жителей многоквартирного дома.
- Власти начали подготовку к восстановительным работам, организовали ПВР и сбор заявлений на оказание материальной помощи.
САРАТОВ, 2 авг — РИА Новости. При налете дронов ВСУ на Саратов есть раненые, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
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"В Саратове в результате атаки БПЛА пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — написал он на платформе "Макс".
Глава региона подчеркнул, что восстановительные работы в поврежденном здании начнутся в ближайшее время. Для саратовцев подготовили пункты временного размещения. Власти организовали сбор заявлений на оказание материальной помощи.
Ранее Бусаргин рассказал, что при налете дронов на Энгельс повреждения также получил многоквартирный дом, погибли два человека.
Минобороны сообщало, что ночью силы ПВО сбили 635 украинских БПЛА над российскими регионами, включая Саратовскую область.
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22 июня 2022, 17:18